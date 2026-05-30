PSG : le geste fort de Marquinhos après le penalty manqué par Gabriel

C’est une image qui a déjà fait le tour du monde. Ce samedi soir, le PSG a remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire en réalisant le back-to-back en dominant Arsenal lors de la finale aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b). Les Parisiens peuvent notamment remercier Gabriel, le défenseur des Gunners, qui a loupé son tir au but et donné la victoire aux siens.

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Marquinhos comforts his international teammate Gabriel after his penalty miss costs Arsenal the Champions League…🥺🇧🇷 pic.twitter.com/UggsOVz2bx — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) May 30, 2026

Et au moment de son raté, alors que les Parisiens sautaient de joie, le Brésilien a eu la surprise de voir débarquer son compatriote Marquinhos, qui est directement venu le réconforter. Un geste fort alors que tous ses coéquipiers étaient déjà partis célébrer cette nouvelle victoire. La grande classe.