PSG : l’incroyable élan de soutien du vestiaire parisien à Kvaratskhelia

Le vestiaire du Paris Saint-Germain fait bloc derrière Khvicha Kvaratskhelia. Après l’annonce de la grave blessure de l’ailier géorgien, ses coéquipiers ont multiplié les messages de soutien sur les réseaux sociaux. Le capitaine Marquinhos lui a notamment écrit « Nous sommes tous avec toi dans ce combat, mon frère Que Dieu te bénisse ». Désiré Doué lui a également adressé un message fort en anglais, « Reste fort mon frère, tu reviendras plus fort. Dieu est avec toi », tandis qu’Achraf Hakimi lui a rappelé qu’il pouvait compter sur ses proches au PSG. « On est avec toi mon frère », a glissé l’international marocain.

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Les marques d’affection se sont également multipliées du côté des autres joueurs parisiens. Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Illya Zabarnyi, Lucas Hernandez et le jeune Dro ont tous tenu à encourager leur coéquipier, entre cœurs, prières et promesses d’un retour au plus haut niveau. Ferran Torres et Lucas Digne ont, eux aussi, réagi, tout comme les anciens joueurs du PSG, Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe. Un bel élan de solidarité autour de Kvaratskhelia, qui s’apprête à traverser une longue période de rééducation après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.