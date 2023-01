Maxime Pau rejoint la Louvière

https://assaintpriest.fr/2023/01/25/maxime-pau-transfere-au-raal-la-louviere-d3-belge/

Maxime Pau transféré au RAAL La Louvière (D3 Belge) ! – AS Saint-Priest

Arrivé l’ été dernier à l’ AS Saint-Priest en provenance du Hyères FC (N2) pour deux saisons, Maxime Pau quitte le Rhône pour parapher un contrat professionnel avec le RAAL La Louvière (D3 Belge). Cette saison, Maxime Pau a disputé 14 matchs pour l’ AS Saint-Priest. Le club est ravi d’ avoir pu permettre à Maxime de redécouvrir le monde professionnel et lui souhaite de s’ épanouir avec son nouveau club ! Maxime devient donc le deuxième joueur San-Priot à être transféré vers un club professionnel après