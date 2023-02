OM - PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a réalisé un vrai tour de force en 1/8e de finale de la Coupe de France. Les Phocéens l’ont emporté 2-1 à domicile contre le Paris Saint-Germain pour se qualifier en quart de finale. Après la rencontre, le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos s’est exprimé au micro de France Télévision. Il a notamment fait un bilan à chaud de cette prestation. L’international brésilien a eu du mal à cacher sa déception : «on sait qu’ils font un bon pressing, on n’a pas réussi à sauter les lignes, on a fait des erreurs qui ont couté on savait que c’était dur. C’est une défaite qui fait mal, car match de coupe contre un rival. Il faut fermer la bouche et travailler maintenant.»

Il a aussi été questionné sur le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi prochain au micro de beIN Sports : «ça ne sert à rien de parler des autres matches. Il y a des moments on gagnait tout et on arrivait en Ligue des Champions et on perdait. Ça ne veut rien dire. Après c’est vrai que ce n’est pas notre meilleur moment. On est dégoûté, on est triste. Eux c’est le meilleur moment de leur saison. Ils vont en profiter. On a beaucoup gagné et il faut apprendre à perdre et travailler. Le groupe est uni. Ça parle beaucoup à l’extérieur. Il faut continuer à travailler. C’est dans ces moments qu’il faut être calme.»

