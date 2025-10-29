OM-Angers : les compositions officielles

La dixième journée de Ligue 1 se poursuit avec l’OM qui reçoit Angers (coup d’envoi 21h05, un match à suivre sur FM). Les Marseillais restent sur deux défaites d’affilée, à Lisbonne face au Sporting en Ligue des champions (1-2) et à Lens en L1 (1-2), et ont perdu leur première place. Désormais troisièmes, les hommes de De Zerbi veulent se relancer face au SCO, 15e, qui vient de battre Lorient (2-0).

Pour cette rencontre, De Zerbi doit composer sans Balerdi, Kondogbia, Gouiri, Medina ou encore Weah (blessés). Il fait aussi tourner avec l’enchaînement des rencontres mais Aubameyang retrouve la pointe de l’attaque avec Angel Gomes, Greenwood et Paixao en soutien. Vermeeren est aligné dans l’entrejeu avec Höjbjerg alors que derrière Egan-Riley débute dans l’axe avec Aguerd. Murillo et Emerson occuperont les couloirs. Après sa semaine difficile, Pavard débute sur le banc. En face, Alexandre Dujeux est privé d’Allevinah, Louër et Peter. Il opte pour un 4-2-3-1 avec le retour d’Ekomié à gauche de la défense en tant que titulaire. Abdelli et Belkebla sont confirmés à la récupération alors que Raolisoa et Chérif intègrent le quatuor offensif avec Belkhdim et Mouton.

Les compositions officielles :

OM : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg – Greenwood, Angel Gomes, Paixao – Aubameyang.

Angers : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Abdelli – Belkhdim, Mouton, Raolisoa – Chérif.