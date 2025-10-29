Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OM-Angers : les compositions officielles

Par Alexis Relandeau
1 min.
Pierre-Emerick Aubameyang avec l'Olympique de Marseille @Maxppp
Marseille Angers
betclic
1 1.15 N 6.75 2 12.0 Bonus 100€

La dixième journée de Ligue 1 se poursuit avec l’OM qui reçoit Angers (coup d’envoi 21h05, un match à suivre sur FM). Les Marseillais restent sur deux défaites d’affilée, à Lisbonne face au Sporting en Ligue des champions (1-2) et à Lens en L1 (1-2), et ont perdu leur première place. Désormais troisièmes, les hommes de De Zerbi veulent se relancer face au SCO, 15e, qui vient de battre Lorient (2-0).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, De Zerbi doit composer sans Balerdi, Kondogbia, Gouiri, Medina ou encore Weah (blessés). Il fait aussi tourner avec l’enchaînement des rencontres mais Aubameyang retrouve la pointe de l’attaque avec Angel Gomes, Greenwood et Paixao en soutien. Vermeeren est aligné dans l’entrejeu avec Höjbjerg alors que derrière Egan-Riley débute dans l’axe avec Aguerd. Murillo et Emerson occuperont les couloirs. Après sa semaine difficile, Pavard débute sur le banc. En face, Alexandre Dujeux est privé d’Allevinah, Louër et Peter. Il opte pour un 4-2-3-1 avec le retour d’Ekomié à gauche de la défense en tant que titulaire. Abdelli et Belkebla sont confirmés à la récupération alors que Raolisoa et Chérif intègrent le quatuor offensif avec Belkhdim et Mouton.

Les compositions officielles :

OM : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg – Greenwood, Angel Gomes, Paixao – Aubameyang.

La suite après cette publicité

Angers : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Abdelli – Belkhdim, Mouton, Raolisoa – Chérif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Angers

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Angers Logo Angers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier