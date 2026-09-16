Faites votre liste de l’équipe de France comme Zinédine Zidane

C’est le rendez-vous que tout le football français attend avec une impatience immense. Ce vendredi à 18h, Zinedine Zidane dévoilera sa toute première liste officielle à la tête de l’Équipe de France. Comme pressenti depuis sa nomination sur le banc tricolore, un vent de fraîcheur majeur s’apprête à souffler sur le château de Clairefontaine avec plusieurs surprises à la clé. Plusieurs joueurs ont en effet reçu une première pré-convocation marquante pour ce rassemblement de septembre, à l’image de Lepaul, Diouf, Gagniou, Jacquet ou encore Le Fée. D’autres éléments qui n’ont pas eu leur chance sous l’ère Didier Deschamps attendent désormais l’annonce, à commencer par le piston du RC Lens Matthieu Udol.

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Avant de découvrir les arbitrages définitifs du nouveau patron des Bleus, Foot Mercato vous donne l’opportunité d’enfiler le costume de sélectionneur national. Grâce à notre outil interactif, partez d’une pré-sélection élargie concoctée par notre rédaction sur des critères de forme et de disponibilité pour bâtir votre groupe idéal de 26 joueurs. À vous de trancher parmi les profils disponibles en respectant la répartition officielle : 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Faites vos arbitrages, partagez vos listes sur les réseaux et comparez votre liste à celle que révélera Zinedine Zidane ce vendredi !