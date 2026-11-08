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Ligue 1

OM : Bruno Genesio a secoué ses joueurs

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lens 1-2 Marseille
winamax
1 2.15 N 3.50 2 2.65 1er pari remboursé

L’OM a remporté ses cinq derniers matchs de championnat. Une remontée folle qui permet aux Phocéens de remonter jusqu’à la quatrième marche du classement de Ligue 1. Dernière victoire en date, celle à Lens plus tôt dans la soirée (2-1). Mais Bruno Genesio a confié avoir poussé un coup de gueule à la mi-temps.

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« Je me suis un peu énervé, j’ai un peu haussé le ton à la mi-temps par rapport à ça. On s’est endormi, au lieu de continuer à appuyer après le premier but, au milieu et sur les côtés. On s’est contenté de faire une possession un peu stérile. On a relancé cette équipe. Heureusement que Jeffrey De Lange a été très très bon pour nous maintenir à 1-1 avant la mi-temps. En 2ème mi-temps, on a un peu plus exploité ces supériorités et cette maitrise, même si on a mis du temps à être dangereux », a indiqué le coach. Et ça a payé.

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