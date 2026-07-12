Coupe du Monde 2026 : Alexander Sørloth pris pour cible après son occasion manquée

Alexander Sørloth subit une vague de critiques sur les réseaux sociaux après l’élimination de la Norvège face à l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde. La dernière publication Instagram de l’attaquant norvégien a déjà dépassé les 85 000 commentaires, de nombreux internautes lui reprochant une action qui aurait pu permettre à sa sélection de mener 2-0. Lancé vers le but, Sørloth avait choisi de conclure lui-même plutôt que de servir Erling Haaland, mieux placé à ses côtés.

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Cette occasion manquée est devenue l’un des tournants du match, finalement remporté 2-1 par l’Angleterre. Une partie des supporters norvégiens estime que la rencontre aurait pu prendre une autre direction si Sørloth avait transmis le ballon à Haaland pour faire 2-0. Le joueur se retrouve ainsi au centre d’un déferlement de réactions, alors que la Norvège a vu son beau parcours s’arrêter aux portes des demi-finales.