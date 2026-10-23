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Ballon d’Or

Un journaliste espagnol accuse Mbappé : « il a fait croire qu’il avait réalisé une meilleure saison que celle qu’il a réellement faite »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Dans trois jours, on connaîtra enfin l’identité du Ballon d’Or 2026. Aujourd’hui, trois favoris se dégagent : Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs livré une campagne médiatique XXL pour espérer remporter pour la première fois le plus prestigieux trophée individuel de la planète foot. Mais selon le journaliste Antón Meana, l’attaquant du Real Madrid ne le mérite pas.

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« Kane l’a surpassé sur tous les plans : il a marqué plus de buts, il l’a éliminé en Ligue des Champions et l’a battu en Coupe du Monde. De plus, Kane a remporté des titres en Allemagne. Mbappé a fait croire, par son message, qu’il avait réalisé une meilleure saison que celle qu’il a réellement faite », a-t-il déclaré au micro de l’émission El Larguero, diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER.

Pub. le - MAJ le
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