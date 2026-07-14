Le Barça va encore devoir quitter le Camp Nou

Le Barça a déjà anticipé la prochaine étape du chantier du Camp Nou. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan a transmis une demande à LaLiga afin de disputer l’intégralité de la première partie de la saison 2027-2028 au stade de Montjuïc. La raison : les travaux d’installation de la couverture du nouveau stade doivent débuter en juin 2027 et pourraient contraindre le Barça à quitter temporairement son enceinte. Même si le chantier est annoncé pour une durée d’environ quatre mois et demi, jusqu’à la mi-octobre, la direction blaugrana préfère prendre les devants pour éviter tout retard susceptible de perturber son calendrier.

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Cette solution permettrait notamment au Barça de disputer tous ses matchs à domicile à Montjuïc, y compris les rencontres européennes, une contrainte importante puisque l’UEFA impose aux clubs de jouer une même phase de compétition dans un seul stade. Le club catalan retrouverait donc une enceinte qu’il connaît déjà, après y avoir évolué lors des saisons 2023-2024 et 2024-2025 pendant la rénovation du Camp Nou. En parallèle, les travaux se poursuivent avec l’objectif d’ouvrir progressivement une partie de la troisième tribune au cours de la saison 2027-2028, sous réserve de l’accord des autorités municipales.