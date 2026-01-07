L’OL veut recruter un joueur du PSG

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais veut se renforcer en défense. Hier, le nom d’El-Chadaille Bitshiabu (20 ans) a été cité par le quotidien L’Equipe. En effet, le profil du joueur de Leipzig serait étudié par les dirigeants rhodaniens. Ce mercredi, un nouveau nom est sorti du chapeau. Le Parisien révèle que Noham Kamara (18 ans) est aussi dans le viseur des pensionnaires du Groupama Stadium.

La suite après cette publicité

Peu utilisé au PSG, où il n’a joué qu’un seul match avec les pros cette saison et s’est assis plusieurs fois sur le banc, le défenseur plaît aux Gones. De son côté, le PSG réfléchit à son cas et les différentes options le concernant, l’idée étant qu’il puisse enchaîner. Sous contrat jusqu’en 2028, Kamara, que les Rhodaniens suivent pour le long terme, est à la croisée des chemins.