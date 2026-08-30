OM : une offre est arrivée pour un jeune buteur

L’Olympique de Marseille doit vendre au cours de ce mercato estival. Pour l’heure, quelques départs ont déjà eu lieu (Greenwood, Traoré, Aubameyang, Balerdi) mais des liquidités sont encore attendues. Alors qu’Igor Paixao pourrait quitter la cité phocéenne dans les heures à venir, la direction marseillaise a, en attendant, reçu une nouvelle offre.

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En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le Betis a transmis une offre de 500 000 euros pour le jeune attaquant marseillais, Antoine Valero. De son côté, l’OM a fait une proposition de contrat pro pour le buteur de 18 ans, également convoité par Lens. Affaire à suivre…