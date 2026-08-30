Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

OM : une offre est arrivée pour un jeune buteur

Par Josué Cassé
1 min.
Antoine Valero avec les U19 de l'OM @Maxppp

L’Olympique de Marseille doit vendre au cours de ce mercato estival. Pour l’heure, quelques départs ont déjà eu lieu (Greenwood, Traoré, Aubameyang, Balerdi) mais des liquidités sont encore attendues. Alors qu’Igor Paixao pourrait quitter la cité phocéenne dans les heures à venir, la direction marseillaise a, en attendant, reçu une nouvelle offre.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le Betis a transmis une offre de 500 000 euros pour le jeune attaquant marseillais, Antoine Valero. De son côté, l’OM a fait une proposition de contrat pro pour le buteur de 18 ans, également convoité par Lens. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Betis
Marseille
Antoine Dominique Henri Valero

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Betis Logo Real Bétis
Marseille Logo Marseille
Antoine Dominique Henri Valero Antoine Dominique Henri Valero
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier