Au lendemain des violents affrontements survenus au stade Vélodrome en marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia (1-0), l’Association nationale des supporters (ANS) a pris la parole. Dans des propos rapportés par RMC Sport, l’association estime que ces incidents auraient pu être évités et met en cause la gestion du dispositif de sécurité. Les violences, qui ont éclaté quelques minutes avant le coup d’envoi, ont notamment impliqué des jets de projectiles et de fumigènes entre supporters des deux camps. Le bilan communiqué par la préfecture fait état de onze blessés parmi les supporters bulgares, dont cinq transportés à l’hôpital.

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L’ANS pointe ainsi la responsabilité des autorités dans la prévention de ces débordements et s’interroge sur les conditions d’organisation de cette rencontre classée à risque. « Il n’y a pas d’encadrement efficace sans dialogue ni prévention: trop souvent, les incidents naissent d’erreurs d’organisation que les supporters avaient anticipées, sans être écoutés. Il y a urgence pour l’État à apprendre à accueillir les supporters », ajoute l’association. Ces événements relancent le débat sur la sécurité dans les stades et la gestion des déplacements de supporters lors des compétitions européennes.