Premier League : Manchester City se balade face à Southampton, Chelsea confirme face aux Wolves

Pour ce traditionnel multiplex de l'autre côté de la Manche, quatre rencontres étaient au programme dans le cadre de la 10e journée de Premier League. Parmi ces quatre rendez-vous, on retrouve le champion d'Angleterre en titre, Manchester City. Le dauphin d'Arsenal avant ce week-end recevait Southampton, 16e au classement et à un petit point de la zone rouge. Si Erling Haaland, mis en échec par le poteau, ratait son premier duel face à Gavin Bazunu, son coéquipier Joao Cancelo ne se faisait pas prier pour tromper le portier irlandais après une superbe course sur son couloir, servi au milieu de terrain par Phil Foden.

Le milieu offensif anglais s'offrait même un but après la demi-heure, son sixième en championnat. En totale maîtrise dans cette rencontre, les Skyblues creusaient l'écart au retour des vestiaires avec une superbe reprise de volée de Riyad Mahrez, qui permettait au champion d'Afrique 2019 de débloquer son compteur buts dans cet exercice. Le Cyborg norvégien, encore lui, s'illustrait finalement sur un centre à ras de terre parfait de Cancelo après l'heure de jeu, pour son 15e but de la saison toutes compétitions confondues. City devient leader provisoire et espèrera un faux-pas d'Arsenal, qui jouera Liverpool dimanche après-midi (17h30), pour garder le trône.

🇳🇴 Erling Haaland (9 matchs) est le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 15 buts en @premierleague. @PSSportsFR #MCISOU — Stats Foot (@Statsdufoot) October 8, 2022

Chelsea et Newcastle confirment

Après avoir gagné son premier match à Crystal Palace la semaine passée, Graham Potter enchaîne un deuxième succès sur le banc de Chelsea, c'était à domicile face aux Wolves. Il fallait attendre le temps additionnel de la première période pour voir Kai Havertz ouvrir le score, avant que Christian Pulisic ne double la mise lors du second acte sur un service de son compère en attaque Mason Mount. Le but tardif de Broja confirme alors les trois points importants en faveur des Blues, qui se hissent à la 4e place, avec un petit point de retard sur son rival londonien Tottenham.

Une autre formation confirmait ce samedi après-midi : vainqueurs de Brentford, Newcastle glanait une seconde victoire en Premier League après Fulham. Les Magpies, qui peuvent remercier l'ancien Lyonnais Bruno Guimaraes (auteur d'un doublé), montaient provisoirement à la 5e place. Destin différent pour Leicester, renversé à Bournemouth. Les Foxes, plombés par deux premiers mois de compétition compliqués, restent dans la zone de relégation (19es) et retombent dans leurs travers...

Les résultats complets du multiplex

Manchester City 4-0 Southampton : Cancelo (20e), Foden (32e), Mahrez (49e), Haaland (65e)

Chelsea 3-0 Wolves : Havertz (45+3e), Pulisic (54e), Broja (90e)

Newcastle 3-1 Brentford : Guimaraes (21e, 56e), Murphy (28e) / Toney (54e)

Bournemouth 2-1 Leicester : Billing (68e), Christie (71e) / Daka (10e)