Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester City va indemniser Chelsea pour Enzo Maresca

Par Maxime Barbaud
1 min.
Enzo Maresca @Maxppp

Enzo Maresca est pressenti pour succéder à Pep Guardiola à la tête de Manchester City. L’Italien connaît bien la maison pour avoir été l’adjoint de l’Espagnol lors de la saison 2022/2023, lorsque le club anglais a réalisé le triplé. Il a ensuite pris son envol, d’abord du côté de Leicester, puis de Chelsea, avant d’être écarté de l’équipe première en janvier dernier après une série de mauvais résultats.

La suite après cette publicité

Dès l’automne, le technicien avait confié à la direction des Blues qu’il suscitait l’intérêt des Cityzens pour prendre la suite de Guardiola. Ça, le club londonien ne l’a pas accepté et a menacé d’une action en justice. Finalement, tout devrait se faire à l’amiable entre les différents avocats, d’après Sky Sports. Manchester va indemniser Chelsea et une fois l’accord entériner, Maresca pourra être annoncé par son nouvel employeur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Man City
Vincenzo Maresca

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Man City Logo Manchester City FC
Vincenzo Maresca Vincenzo Maresca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier