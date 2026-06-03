Manchester City va indemniser Chelsea pour Enzo Maresca

Enzo Maresca est pressenti pour succéder à Pep Guardiola à la tête de Manchester City. L’Italien connaît bien la maison pour avoir été l’adjoint de l’Espagnol lors de la saison 2022/2023, lorsque le club anglais a réalisé le triplé. Il a ensuite pris son envol, d’abord du côté de Leicester, puis de Chelsea, avant d’être écarté de l’équipe première en janvier dernier après une série de mauvais résultats.

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Dès l’automne, le technicien avait confié à la direction des Blues qu’il suscitait l’intérêt des Cityzens pour prendre la suite de Guardiola. Ça, le club londonien ne l’a pas accepté et a menacé d’une action en justice. Finalement, tout devrait se faire à l’amiable entre les différents avocats, d’après Sky Sports. Manchester va indemniser Chelsea et une fois l’accord entériner, Maresca pourra être annoncé par son nouvel employeur.