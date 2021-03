Espagne : la sortie de Sergio Ramos à la mi-temps était prévue

Touché au tibia depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos (34 ans) avait tout de même été convoqué par Luis Enrique pour rejoindre la sélection espagnole ce mois-ci. Il a même été titularisé hier soir lors de la rencontre face à la Grèce (1-1) mais il est sorti au retour des vestiaires et a laissé planer le doute autour d’une possible rechute.

Mais après la rencontre, le sélectionneur espagnol a souhaité clarifier les choses et rassurer les supporters. «Sergio est parfaitement en forme. Nous en avions discuté, car il revient de ne pas avoir joué avec son club à cause d'un coup et il avait été décidé au préalable qu'il jouerait la première mi-temps», a-t-il expliqué en conférence de presse. Plus de peur que de mal donc.