Le FC Nantes tient sa troisième recrue

Le FC Nantes tient un nouveau renfort pour son secteur défensif. Selon L’Équipe, Lucas Perrin s’est entendu avec les Canaris pour un contrat de deux saisons. Le défenseur central de 27 ans arrive en provenance du Sporting Gijón, où il évoluait en deuxième division espagnole. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Après les arrivées du gardien Maxime Dupé et du milieu Wilitty Younoussa, il s’agit de la troisième recrue nantaise de l’été.

La suite après cette publicité

Formé à l’Olympique de Marseille et passé par Strasbourg, Lucas Perrin poursuit un parcours marqué par plusieurs expériences à l’étranger. Après un passage à Hambourg, ponctué d’un prêt au Cercle Bruges, il avait rejoint le Sporting Gijón l’été dernier, disputant 24 rencontres de Liga 2. Avec son expérience acquise en France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne, le défenseur est attendu pour apporter de la solidité à une équipe nantaise ambitieuse dans son objectif de retrouver rapidement la Ligue 1.