Les confidences de Mbappé sur son apport défensif, la FIFA se fait fracasser en Angleterre

La promesse du capitaine des Bleus

Demain, ce sera au tour de nos Bleus d’entamer ce Mondial avec un choc contre le Sénégal. Côté français, pas d’absents, pas de bobos, mais une nouvelle interview de Kylian Mbappé. Le capitaine français s’est prêté au jeu des questions posées par ses proches pour Le Parisien avec plusieurs sujets “sensibles”, notamment celui de son apport défensif. C’est Ethan Mbappé, son petit frère, qui lui a demandé s’il allait défendre ou presser un jour dans sa carrière. Voici la réponse de Mbappé : « Il faut que je passe un step supplémentaire en défense. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je veux la Coupe du monde à tout prix ! Après, on parle souvent de ça parce que lui défend beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais c’est bien que les gens mettent en lumière ce côté-là. J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire ». On verra dès demain soir si notre Mbappé national a changé.

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L’Angleterre tape sur la FIFA

En Angleterre, on attend patiemment mercredi et le choc contre la Croatie, en attendant, on observe et on conteste notamment les nouvelles pauses fraîcheur. Un journaliste anglais du Daily Mail prend l’exemple du match Écosse-Haïti où le petit poucet commençait à se montrer dangereux, jusqu’à ce que l’arbitre interrompe le match. «Mais voici le problème : beaucoup de choses peuvent changer en trois minutes, un manager avec les connaissances de Steve Clarke est suffisamment expérimenté pour corriger quelques problèmes. Il avait plus de temps pour parler que pour boire pendant cette pause.», peut-on lire dans le journal. Au-delà de l’aspect tactique, ces pauses fraîcheur servent surtout à la FIFA et aux diffuseurs pour s’offrir une énième page de publicité, de quoi faire jaser.

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L’AS Roma s’impatiente en Italie

En Italie, on commence à s’impatienter pour Mason Greenwood. «Le patient anglais» veut signer à l’AS Roma mais les négociations sont très lentes entre le club de la Louve et l’OM. La Roma a déjà trouvé un accord avec le joueur et son entourage. Il a demandé à Greenwood d’attendre encore un peu avant de prendre une décision définitive. Le principal obstacle est financier : l’OM réclame plus de 40 M€, une somme difficile à atteindre pour la Roma.