Revivez la courte victoire de l’Atlético de Madrid face à l’OM

Fin de ce live commenté

Merci d’avoir suivi ce match à nos côtés, très bonne soirée à toutes et à tous.

Qui est l’homme du match ?

Qui est l'homme du match OM - Atlético de Madrid ? Paixao Arnau Ortiz Mendoza Oblak Un autre joueur Partage ta réponse Génération de l'image en cours

FIN DU MATCH

C’est terminé, l’OM s’incline 2-1 au Vélodrome face à l’Atlético de Madrid. Les Marseillais ont proposé une jolie partition mais quelques erreurs ont fait mal ce soir. Sans briller, les hommes de Diego Simeone vont quitter la cité phocéenne avec une victoire. Préparation terminée pour l’OM qui peut maintenant se tourner vers la Ligue 1.

Finaliza con victoria nuestro último partido de pretemporada 🔴⚪️ pic.twitter.com/zw1s6wlO06 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2026

90+5 : les Colchoneros tiennent bon dans cette fin de match, cette façon de jouer très bas c’est l’ADN de l’équipe de Simeone.

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90+3 : l’OM joue installé dans le camp espagnol, il faut maintenant créer du danger.

90+1 : Timber prend sa chance de loin avec un tir très puissant, ça passe nettement à côté du cadre.

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90e : il y aura 6 minutes de temps additionnel.

89e : le temps commence sacrément à être compté, les Marseillais doivent tout tenter maintenant, sinon ce sera trop tard.

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87e : bon mouvement olympien côté droit Hojbjerg prend sa chance mais son tir du gauche manque le cadre.

86e : l’OM pousse pour tenter de revenir mais c’est dans le dernier geste que cela pêche pour le moment.

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84e : Koum est à l’affut dans la surface après un ballon mal dégagé, son geste acrobatique passe juste à côté de la cage.

83e : Harit termine fort ! Il rentre dans l’axe résiste à plusieurs adversaires un arme un tir qui est contré en corner.

82e : Mmadi, Koum et Maupay entrent en jeu du côté de l’OM pour cette fin de match.

81e : Balerdi est accompagné par de nombreux sifflets de la part des supporters dès qu’il touche le ballon.

80e : nous sommes entrés dans les 10 dernières minutes de ce match, le Vélodrome commence à faire entendre son agacement.

78e | L’Atlético passe devant ! (1-2)

Arnau Ortiz prend l’espace sur le droite et progresse balle au pied. Il a ensuite tout le temps pour servir Carlos Martin. Le milieu de terrain a le but vide devant lui, il ne tremble pas et donne l’avantage aux siens.

⏱️ 78' | Olympique de Marseille 1-2 Atleti



¡Gol de Carlos Martín tras una gran jugada de Arnau Ortiz! 🔥 pic.twitter.com/s7yGG2U0Lu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2026

76e : des changements du côté de l’OM ! Nnadi et Timber remplacent Angel Gomes et Abdelli.

74e : De Lange se manque sur sa sortie loin de sa surface, Arnau Ortiz n’en profite pas, il ne trouve pas le cadre avec son tir du droit.

73e : Igor Paixao est recherché côté gauche dans la profondeur, il est devancé de justesse par un défenseur.

71e : nous sommes dans les 20 dernières minutes de ce match, le tempo s’est calmé et le ballon est davantage espagnol.

69e : place à la pause fraicheur ! Les 22 acteurs vont pouvoir récupérer pendant quelques instants.

67e : crampes pour Angel Gomes qui est au sol, les joueurs de l’OM ont donné sans compter jusqu’à maintenant.

66e : Abdelli et Angel Gomes combinent parfaitement côté droit. L’Algérien était proche de reprendre d’un tir mais il manque un tout petit peu de vitesse.

64e : débordement suivi d’un centre de la part de Harit côté droit, le cuir file tout droit dans les gants d’Oblak.

63e : ça discute sur le banc marseillais, on pense peut être à effectuer quelques changements.

61e : prise de vitesse de Paixao dans le dos de la défense, il est signalé en position de hors jeu.

60e : nous sommes à l’heure de jeu, l’OM a retrouve quelques couleurs, le football proposé est toujours de qualité.

58e | Gouiri frappe la barre !!

L’international algérien prend sa chance depuis un angle très réduit dans la surface, son tir puissant n’est pas stoppé par Oblak mais par la transversale.

56e : les changements se poursuivent du côté de l’Atlético de Madrid. Bruno Genesio est lui assez calme pour le moment au niveau des rotations.

54e : le bloc espagnol évolue beaucoup plus haut depuis le retour des vestiaires, Diego Simeone a du demander des changements à ses joueurs.

52e : magnifique rush de Weah qui percute et qui rentre dans l’axe. Il s’appuie sur Harit qui lui redonne, l’Américain frappe ensuite du gauche et Oblak intervient au pied du poteau.

51e : l’OM retrouve la possession du ballon, pour le moment le cuir circule dans la partie de terrain marseillaise.

49e : coup franc côté gauche pour l’Atlético. C’est frappé fort et plongeant, c’est Weah qui repousse de la tête au premier poteau.

47e : Balerdi continue de montrer de la fébrilité dans ses gestes, il se rend coupable d’une faute et reçoit un carton jaune.

46e : les Colchoneros mettent du rythme dans cette entame de second acte avec notamment le nouvel entrant Arnau Ortiz.

C’est reparti !

Début de la seconde période au Vélodrome !

MI-TEMPS

C’est la pause au Vélodrome ! L’OM et l’Atlético son dos à dos (1-1) à l’issue de ce premier acte. Une période réussie de la part des Marseillais qui ont proposé de bonnes choses, Paixao a été brillant et virevoltant. En face, les Colchoneros ont fait le dos rond et ont profité d’une erreur de Balerdi pour recoller.

⏱️ 45'+ | Olympique de Marseille 1-1 Atleti



⏸️Descanso en Marsella pic.twitter.com/WXC5NekIMT — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2026

45+4 : Gouiri enroule un tir du droit à l’entrée de la surface, un ballon cadré qu’Oblak repousse avec aisance.

45+3 : Angel Gomes n’a aucune solution, il décide de centrer mais il tombe sur la tête de Le Normand.

45+2 : Lookman prend sa chance sur ce coup franc bien placé côté gauche. Il ne lève pas assez le ballon, ça termine dans le haut du mur.

45e : il y aura 4 minutes de temps additionnels.

44e : Emerson part du côté gauche et rentre dans l’axe, il termine par un tir du pied droit trop neutre pour surprendre Oblak.

43e : Igor Paixao est vraiment en forme, il prend de la vitesse et s’amuse face à Le Normand, il centre ensuite et obtient un corner.

42e : excès d’engagement de Paixao qui prend un carton jaune.

41e : les Marseillais jouent un peu avec le feu, on prend du temps à relancer et cela donne du confort au pressing adverse.

39e L’Atlético recolle ! (1-1)

Grosse erreur de Balerdi qui perd le ballon dans sa surface, Lookman sert immédiatement Mendoza qui ajuste ensuite De Lange d’un tir rasant du pied droit.

⏱️ 39' | Olympique de Marseille 1-1 Atleti



¡Mendoza empata el partido! 💪 pic.twitter.com/QiRAxPDdKo — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2026

38e : Koke frappe un coup franc intéressant depuis la droite, le ballon traverse la surface sans trouver preneur.

37e : les Colchoneros ont du mal à se rapprocher de la surface de l’OM, le ballon est conservé à hauteur de la ligne médiane.

35e : c’est assez surprenant, mais déjà 3 changements pour l’Atlético avec les sorties de Grimaldo, Kang In-Lee et Simeone.

34e : Oblak réalise une belle sortie loin de son but en intervenant de la poitrine juste devant Paixao.

33e : nouvelle récupération de Hojbjerg aux abords de la surface marseillaise, les duels sont fréquemment remportés par les locaux.

32e : très belle justesse défensive d’Emerson qui met fin à la progression de Simeone sur le côté droit.

31e : l’OM a retrouvé le contrôle du ballon, on cherche constamment à jouer vers l’avant, une excellente mentalité.

29e : Lookman est trouvé dans une bonne position mais le drapeau se lève, le Nigérian est discret mais il peut être dangereux très rapidement.

27e : petite pause fraicheur pour les 22 acteurs, on en profite pour donner quelques consignes chez les deux coachs.

25e : nouvelle alerte pour Igor Maixao qui se met à nouveau au sol, le staff médical entre sur le terrain.

23e : l’OM est récompensé de son excellent début de match, on sent une réelle envie et de la solidarité.

22e L’OM OUVRE LE SCORE ! (1-0)

Centre de Hojbjerg côté droit, Gouiri se jette mais il manque le ballon. Présent à l’affut au second poteau, Igor Paixao pique du droit et passe le cuir au-dessus d’Oblak, superbe geste !

⏱️ 22’ | #OMAtleti 1️⃣-0️⃣



𝗜𝗚𝗢𝗥 𝗣𝗔𝗜𝗫𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗢 😍🇧🇷



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21e : Igor Paixao frappe un corner côté gauche, c’est bien tiré mais Hancko dégage le danger du haut du crâne.

19e : Gouiri se retrouve dans une bonne position côté gauche, il tente un crochet sur Barrios et obtient un corner.

18e : Paixao est parfaitement servi côté gauche, il se retrouve face à Simeone mais il perd son duel et le ballon.

16e : excellente intervention de Hojbjerg dans les pieds de l’ancien parisien Kang-In Lee, c’est salué par l’ensemble des supporters.

14e : les Marseillais sont vraiment bien dans le match, le visage montré pour le moment est très intéressant.

12e : les Colchoneros mettent enfin le pied sur le ballon, on essaie de créer du jeu mais le pressing de l’OM est intense et organisé.

10e : Gouiri est servi dans la profondeur. Il pousse ensuite trop son ballon, c’est une sortie de but.

9e : frayeur pour l’OM ! Lookman est trouvé dans le dos de la défense, il s’avance face à De Lange et trouve le poteau. Le drapeau de l’assistant se lève quelques instants plus tard.

8e : le premier tir de ce match est en faveur de l’OM, Weah prend sa chance de loin mais c’est nettement hors cadre.

7e : bonne nouvelle pour l’OM, Igor Paixao s’est relevé mais il a une belle trace au niveau du tibia.

6e : Giuliano Simeone est le fautif, il prend un carton jaune plus que logique.

5e : Igor Paixao se tord au sol et semble souffrir après un vilain tacle de Dominguez. Grosse alerte pour le Brésilien.

4e : Koke sort trop haut et trop fort sur Angel Gomes, il commet une faute dans le rond central.

3e : Kondogbia cherche Igor Paixao dans la profondeur, son ouverture est imprécise et le ballon file en touche.

1ère : les joueurs de l’OM débutent avec de l’envie, un premier duel côté gauche remporté par Emerson.

Coup d’envoi !

C’est parti pour ce match, ce sont les Marseillais qui ont engagé.

17h26 : les 22 acteurs sont entrés sur la pelouse, début du match dans quelques minutes.

17h20 | Thomas Lemar de retour dans un stade français

17h15 | Les derniers face à face en date entre les deux équipes

17h10 | La composition de l’Olympique de Marseille

👥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 ⚔️ #OMAtleti



Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour cette rencontre face à l’Atlético de Madrid ! 💪⚔️ pic.twitter.com/yKIkAl5RoR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2026

17h | La composition de l’Atlético de Madrid

𝐗𝐈



🧤 Oblak

🛡️ Hancko, Grimaldo, Le Normand, Domínguez

⚙️ Johnny, Koke, Barrios, Giuliano

⚽ Kang In, Lookman pic.twitter.com/jQmoGIGwLf — Atlético de Madrid (@Atleti) August 14, 2026

16h50 | Les Marseillais sont déterminés !

16h45 | L’OM jouera avec le maillot third

Maillot 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐝 pour nos Olympiens ce soir 👕💜 #OMAtleti pic.twitter.com/ELWbEIdLhM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2026

16h40 | Un dernier match de préparation avant de lancer la saison

Cette rencontre amicale est la 5e mais surtout la dernière pour l’Olympique de Marseille. Les Olympiens ont débuté par une défaite face à Nice (0-3) avant d’enchainer trois succès face à Nîmes (2-1), Al-Shahaniya (3-0) et Bilbao (3-1).

16h30 | Bienvenue au Vélodrome !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical entre l’OM et l’Atlético de Madrid. Le coup d’envoi sera donné à 17h30.