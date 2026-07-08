L’Égypte décide de prolonger Hossem Hassan

L’aventure de l’Égypte à la Coupe du Monde 2026 s’est arrêtée dès les huitièmes de finale après une élimination qui a fait parler face à l’Argentine (3-2). Malgré cette désillusion, la Fédération égyptienne de football a décidé de maintenir sa confiance envers son sélectionneur Hossam Hassan. Arrivé avec l’ambition de relancer les Pharaons et parvenu à les hisser jusqu’en phase à élimination directe (une première dans l’histoire du pays), le technicien de 59 ans va poursuivre sa mission à la tête de la sélection.

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أبو ريدة يعلن موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجديد التعاقد مع حسام حسن 🗒️🔴 pic.twitter.com/uo9PpuSFyH — EFA.eg (@EFA) July 8, 2026

Dans un communiqué publié ce mercredi, la Fédération égyptienne a annoncé que son président, Hany Abo Rida, avait obtenu l’accord du conseil d’administration pour prolonger le contrat d’Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale, ainsi que celui d’Ibrahim Hassan, son frère et adjoint. L’instance explique que cette décision s’inscrit dans la volonté de « poursuivre le projet technique de la sélection nationale » et de « capitaliser sur les accomplissements historiques réalisés par le football égyptien ces derniers mois ». La Fédération précise enfin que les dernières formalités administratives seront finalisées lors de la prochaine réunion du conseil, dès le retour de la délégation égyptienne au pays.