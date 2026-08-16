Le FC Nantes aimerait faire revenir Antoine Kombouaré !

Le début de saison vire déjà au cauchemar pour le FC Nantes. Relégués en Ligue 2 après treize saisons consécutives dans l’élite, les Canaris espéraient repartir sur de nouvelles bases sous les ordres de Michel Der Zakarian. Mais après seulement deux journées, le constat est particulièrement inquiétant. Battu à domicile par le Red Star (0-1) pour son entrée en matière, Nantes a enchaîné avec une nouvelle défaite sur la pelouse de Laval (2-1). Avec zéro point au compteur, le club nantais occupe la dernière place du championnat et reste la seule équipe de Ligue 2 à ne pas avoir pris le moindre point.

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Au-delà des résultats, c’est surtout le contenu proposé qui inquiète en interne. Face à Laval, les Nantais ont encore affiché de grosses lacunes collectives et plusieurs erreurs individuelles ont directement coûté des buts. Michel Der Zakarian a lui-même regretté « une erreur monumentale » ayant condamné son équipe dans les dernières minutes. Malgré le mercato, le changement de staff et d’entraîneur, Nantes semble toujours traîner les mêmes maux que lors de sa catastrophique saison précédente, mais cette fois à l’échelon inférieur.

Der Zakarian déjà fragilisé

Et la situation pourrait déjà avoir des conséquences pour Michel Der Zakarian. Selon nos informations, la direction nantaise envisage de se séparer de Michel Der Zakarian s’il y a la possibilité de faire venir un ancien bien connu de la maison : Antoine Kombouaré. Un retour de l’ancien technicien nantais est envisagé et pourrait précipiter le départ de Der Zakarian, qui compte donc deux défaites en deux journées de Ligue 2.

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Toujours selon nos informations, Nantes aimerait ainsi mettre fin à l’aventure de Michel Der Zakarian si Antoine Kombouaré accepte de revenir sur le banc. La décision dépendrait ainsi en grande partie de la position du technicien de 62 ans, qui avait décidé de ne pas prolonger au Paris FC la saison dernière. Mais pour le moment, le coach de 62 ans envisage plutôt de se reposer et de ne pas repartir dans un projet tout de suite. Après seulement deux journées de championnat, la pression est déjà maximale à la Beaujoire, alors que la réception de Rodez se profile le week-end prochain et les Canaris doivent rapidement prendre des points.