OM : Jorge Sampaoli évoque la relation technique entre Dimitri Payet et Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Avant de se déplacer sur la pelouse de Troyes, ce dimanche à 17h05, Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse. L'occasion pour le technicien argentin de l'OM de revenir sur l'association Dimitri Payet-Arkadiusz Milik. Un duo qui ne semble d'ailleurs pas forcément compatible aux yeux du coach marseillais qui n'a, à ce titre, pas caché que ses deux joueurs étaient finalement plutôt, dans son esprit, en concurrence au poste de numéro 9.

«Quand on fait le onze, le collectif est plus important que chercher à mettre deux joueurs sur le terrain, même si ce sont deux joueurs importants dans les 30 derniers mètres. Je pense que le meilleur poste de Dimitri, c'est numéro 9 car il perd un peu ses capacités sur le côté. Il y a un fonctionnement collectif qui est au-dessus que placer deux jours sur le terrain. Milik est très important dans la finition. Le plus simple pour moi serait de mettre les grands noms sur le terrain, mais il y a un fonctionnement collectif à trouver (...) On peut ne pas être d'accord avec moi, mais il y a de la complémentarité à trouver.» Une sortie qui pourrait notamment expliquer l'utilisation faite par Sampaoli du buteur polonais.