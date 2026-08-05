AC Milan : Modric sous le charme de Gonçalo Ramos

Luka Modric n’a pas tari d’éloges à l’égard de Gonçalo Ramos. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu croate a salué les qualités du nouvel attaquant de l’AC Milan, estimant que le Portugais correspond parfaitement au profil qui manquait aux Rossoneri ces dernières saisons.

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« C’est un excellent attaquant. C’est peut-être exactement ce dont nous avions besoin et ce qui nous a manqué par le passé », a confié le Ballon d’Or 2018. Modric a également évoqué avec humour leur dernier affrontement en sélection : « J’ai récemment eu une mauvaise expérience avec lui, puisqu’il a marqué le but qui a éliminé la Croatie de la Coupe du monde. » Le Croate a enfin souligné les qualités humaines de Ramos, espérant qu’il apportera « beaucoup de bonheur à l’AC Milan ».