Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

AC Milan : Modric sous le charme de Gonçalo Ramos

Par Sasha Nahon
1 min.
@Maxppp

Luka Modric n’a pas tari d’éloges à l’égard de Gonçalo Ramos. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu croate a salué les qualités du nouvel attaquant de l’AC Milan, estimant que le Portugais correspond parfaitement au profil qui manquait aux Rossoneri ces dernières saisons.

La suite après cette publicité

« C’est un excellent attaquant. C’est peut-être exactement ce dont nous avions besoin et ce qui nous a manqué par le passé », a confié le Ballon d’Or 2018. Modric a également évoqué avec humour leur dernier affrontement en sélection : « J’ai récemment eu une mauvaise expérience avec lui, puisqu’il a marqué le but qui a éliminé la Croatie de la Coupe du monde. » Le Croate a enfin souligné les qualités humaines de Ramos, espérant qu’il apportera « beaucoup de bonheur à l’AC Milan ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Gonçalo Ramos
Luka Modrić

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos
Luka Modrić Luka Modrić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier