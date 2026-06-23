CdM 2026, Belgique : Thibaut Courtois croit encore à la première place du groupe

La Belgique a de nouveau laissé filer des points lors de cette Coupe du Monde 2026, concédant un match nul frustrant face à l’Iran (0-0), avec une infériorité numérique après l’expulsion de Nathan N’Goy. Un résultat qui s’inscrit dans une dynamique inquiétante pour les hommes de Rudi Garcia, actuellement seulement troisièmes de leur groupe G après deux journées. Incapables de trouver la faille dans une rencontre qu’ils avaient pourtant l’occasion de maîtriser, les Diables Rouges s’enlisent et se retrouvent désormais sous pression avant la suite de la compétition.

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Avec une qualification encore loin d’être acquise, la Belgique aborde à présent un tournant décisif face à la Nouvelle-Zélande, où la victoire sera impérative pour ne pas compromettre son avenir dans ce Mondial. Conscient de l’urgence de la situation, Thibaut Courtois a pris la parole après cette nouvelle contre-performance, sans pour autant sembler inquiet : « au final, on finit toujours par tourner la page. Ce n’est pas un problème, le football, c’est le présent, et nous devons tirer les enseignements de ce que nous n’avons pas bien fait aujourd’hui. Dans l’ensemble, je pense que nous avons réalisé un assez bon match. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais nous avons eu suffisamment d’occasions pour marquer. Nous ne l’avons pas fait, et leur gardien a réalisé une très bonne performance. Quand on ne marque pas, c’est souvent comme ça. Nous savons donc que la pression sera forte pour le prochain match. Nous devons gagner et, avec un peu de réussite, terminer premiers. Sinon, nous nous qualifierons en deuxième position. »