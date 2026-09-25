Jürgen Klopp provoque de grosses réactions en Allemagne après sa grande première

À l’instar de la France ce soir face à la Turquie, l’Allemagne démarrait une nouvelle ère, elle aussi. Successeur de Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp était très attendu du côté d’Amsterdam pour ses grands débuts avec la Nationalmannschaft contre les Pays-Bas de Xavi. Une première qui a été riche en rebondissements pour Klopp. L’ancien coach de Liverpool avait choisi d’aligner une équipe en 4-2-3-1 avec sept joueurs présents à la Coupe du Monde 2026 : les défenseurs Brown, Schlotterbeck et Tah, les milieux Kimmich, Nmecha, Amiri et l’attaquant Havertz. En défense, le petit nouveau Treu a fait son apparition au poste de latéral droit. Les ailes avaient été confiées à Schade et Adeyemi, tandis que ter Stegen faisait son grand retour dans les cages.

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La première de Klopp a failli mal débuter avec un but inscrit par Virgil van Dijk au quart d’heure de jeu, mais la VAR a finalement sauvé les Allemands. Quelques instants plus tard, Kai Havertz a dû céder sa place à Younes Ebnoutalib après un contact avec l’ancien Marseillais Quinten Timber (30e). Un coup dur qui n’a pas empêché la bande de Klopp de prendre l’avantage. Les quadruples champions du monde pensaient d’ailleurs s’imposer grâce à la réalisation inscrite par Felix Nmecha à la 32e minute, avant d’être refroidis par Cody Gakpo dans le temps additionnel (1-1, 92e). Un match nul frustrant qui a laissé la Grèce prendre la première place du classement du groupe 2 de la Ligue A. Mais en Allemagne, ce résultat est loin de faire polémique. Bien au contraire.

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Klopp a déjà gommé un gros défaut

À l’issue de la rencontre, Klopp s’est montré plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs. « J’ai été très satisfait des nombreuses performances individuelles et de la passion affichée. Nous pouvons jouer un football plus beau et plus spectaculaire, c’est certain. C’était vraiment épuisant aujourd’hui. Nous aurions adoré gagner ici, mais ce point est un bon résultat ». Un discours partagé par le capitaine Joshua Kimmich. « Ce fut un match intense où tout n’était pas parfait, mais où beaucoup de choses étaient positives. En seconde période, les Néerlandais ont pris le dessus et nous avons dû défendre avec acharnement. Le match nul est mérité. » Au pays, les observateurs ont également salué la performance. Habituellement prompte à tirer sur tout ce qui bouge, la légende Lothar Matthäus a cette fois-ci félicité le nouveau patron de la sélection nationale. « Klopp a insufflé un esprit combatif à l’équipe, et elle a su réagir. C’était un bon début. Nous pouvons être satisfaits du résultat et de l’attitude. Mais il y a évidemment encore des points à améliorer. »

Un vent nouveau et une équipe plus combative qu’à la Coupe du Monde 2026, deux points également soulignés par la presse allemande. « L’ équipe nationale allemande se bat avec bien plus d’acharnement que lors du fiasco de la Coupe du Monde cet été, et surtout, elle se bat à nouveau les uns pour les autres. Klopp incarne parfaitement cette cohésion et ce sentiment d’unité retrouvé », écrit Sport Bild. « Les choses reprennent enfin leur cours pour l’équipe nationale. (…) Une chose est sûre après le premier match international du technicien de 59 ans : Klopp a le don de faire la différence, par exemple en guidant l’équipe nationale allemande de football dans la bonne direction », s’est réjoui Welt. Enfin, Bild ne cachait pas son enthousiasme.

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Ter Stegen, seul débat de la soirée

« Klopp a déjà résolu le plus gros problème de la Coupe du Monde ! Lors du match nul 1-1 à Amsterdam, l’équipe a fait preuve d’une ténacité sans précédent. À l’image de Jürgen Klopp dans sa zone technique, les joueurs ont constamment affiché une détermination farouche, démontrant à chaque instant leur soif de victoire. L’équipe a tout donné pour le pays, embrassant pleinement et immédiatement le Classique contre les Pays-Bas, exactement ce que Klopp avait exigé. Klopp a corrigé la plus grande faiblesse de la Coupe du Monde en un temps record. Avec Adeyemi et Schade, il a aligné des ailiers classiques, et toute l’équipe a adopté le pressing haut caractéristique de ses formations. Presser, presser, presser ! »

À noter cependant que Sport Bild a pointé du doigt l’un des rares sujets à discussion de cette soirée : le retour mitigé de Marc-André ter Stegen dans le but allemand. « Un fait marquant : pour son retour en sélection allemande 473 jours après son dernier match international, ter Stegen a multiplié les passes imprécises en phase de construction. Avant la mi-temps, il n’avait réussi que 9 de ses 16 passes », a écrit le média local, qui a toutefois ajouté que le portier de l’Ajax Amsterdam a su réagir au retour des vestiaires. « En seconde période, les Pays-Bas ont poussé pour égaliser, mais l’équipe de Klopp a tenu bon et ter Stegen a réalisé plusieurs arrêts impressionnants. »