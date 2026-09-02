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Lamine Yamal est à Paris

Par Aurélien Macedo
3 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp

Auteur de 2 buts en 3 matches cette saison avec le FC Barcelone, Lamine Yamal (19 ans) démontre qu’il faudra encore compter sur lui cette saison. Ce dimanche, il défiera Valence en Liga avec les siens, mais a pu profiter d’un léger congé pour voyager.

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Parti du côté de la capitale française, Lamine Yamal a eu l’occasion de profiter de Paris comme il l’a montré sur ses réseaux sociaux. Une destination qu’il retrouvera dans quelques semaines puisque le FC Barcelone ira au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain le 20 octobre en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
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