La défaite de Rouen sur le terrain de Fleury arrange les affaires de ses concurrents. Malgré de très belles occasions et même une supériorité numérique durant les 20 dernières minutes, les Normands ont chuté (1-0) et laissent s’échapper le Vendée Foot. Ce ne fut pas simple pour La Roche-sur-Yon face à une équipe de Concarneau toujours difficile à manœuvrer, mais le leader a fini par s’imposer (2-1) et possède maintenant 4 points d’avance sur son dauphin. Une longueur derrière Rouen, Versailles complète le podium après son succès autoritaire (3-0) sur Bourg-en-Bresse.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, Bastia poursuit sa remontée au classement avec une 11e place. Avant la venue dès lundi de Ghislain Printant en remplacement de Laurent Peyrelade, le Sporting a battu Villefranche 4-2. Cannes et Aubagne se sont quittés sur un triste nul (0-0), tout comme Le Puy-en-Velay et Paris 13 Atletico (0-0), la nouvelle équipe de Wissam Ben Yedder qui n’est pas encore apte à jouer. Enfin, QRM a dominé Valenciennes 2-0 et prend un matelas de neuf points sur la zone rouge.

Les résultats des matchs de 14h45 :

Bastia 4 - 2 Villefranche Beaujolais : Tamba (12e), Rodrigues (44e), Boumaaoui (54e, 78e) ; Piquionne (4e), Contena (50e)

La suite après cette publicité

Cannes 0 - 0 Aubagne

Fleury 1 - 0 Rouen : Karamoko (33e)

La Roche-sur-Yon 2 - 1 Concarneau : Morel (37e, 82e) ; Echeverria (53e)

Le Puy-en-Velay 0 - 0 Paris 13 Atletico

QRM 2 - 0 Valenciennes : Capuano (22e), Come Ruiz (78e)

Versailles 3 - 0 Bourg-en-Bresse : Guillaume (22e), Kalai (72e), Kabamba (90e+2)