«Chez nous, les trophées se gagnent sur le terrain» : Pape Thiaw et le Sénégal envoient un nouveau message au Maroc

Il y a quelques semaines, la CAF a provoqué un nouveau séisme au sein du football africain en annonçant sanctionner le Sénégal. Pour avoir décidé de quitter la pelouse pendant la finale de CAN face au Maroc pour protester contre une décision arbitrale, la formation de Pape Thiaw a été sanctionnée d’une défaite sur tapis vert et n’est donc logiquement plus champion d’Afrique. Depuis cette annonce, la Fédération sénégalaise inonde l’espace médiatique pour protester contre cette décision et son secteur juridique a déjà posé un recours devant le TAS qui devra donc statuer dans les prochaines semaines pour confirmer la décision ou l’annuler.

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En attendant la décision, les avocats de la FSF ont donné une conférence de presse ce jeudi pour envoyer un message à la presse mondiale. De leur côté, les joueurs sénégalais multiplient les messages publics via leurs réseaux sociaux pour montrer leur mécontentement et marteler qu’ils resteront quoi qu’ils arrivent Champions d’Afrique à leurs yeux. Ce vendredi, avant le match entre le Sénégal et le Pérou au Stade de France, la conférence de presse de Pape Thiaw était attendue. Le sélectionneur sénégalais, sanctionné pour avoir demandé à ses joueurs de sortir du terrain, n’avait pas encore réagi publiquement depuis le sacre de son équipe en janvier dernier et encore moins depuis la nouvelle sanction du Jury disciplinaire de la CAF.

«La seule chose que je retiens, c’est que c’est un plaisir de ramener le trophée au pays»

Et s’il n’a pas été interrogé du tout là-dessus par les journalistes sénégalais pendant la conférence de presse, il n’a finalement pas pu échapper aux questions de certains journalistes internationaux. Il en a profité pour envoyer un message fort. «Je me disais que je n’allais pas répondre à cette question parce que, quand même, je suis focus sur mon travail. Le plus important, c’est de ne pas se disperser. On sait que pour tout le monde, on est champion d’Afrique. On va continuer à travailler pour aller chercher d’autres trophées. On est clair que chez nous, les trophées se gagnent sur le rectangle vert, et c’est ce qui a été fait. On est champion d’Afrique», a-t-il évoqué dans un premier temps avant de revenir sur sa décision de faire sortir son équipe du terrain. «Si je regrette avec du recul d’avoir demandé à mes joueurs de sortir du terrain ? Aujourd’hui, la seule chose que je retiens, c’est que c’est un plaisir de ramener le trophée au pays, de découvrir mon pays en allant au fin fond du Sénégal et de présenter le trophée. C’est un plaisir énorme.»

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Egalement présent aux côtés de son coach, Idrissa Gueye a aussi donné son avis sur la situation. «Le coach a répondu à cette question en tant que coach. En tant que joueur, les émotions fortes, rien ne remplacera ça. Depuis des années, les 4 dernières CAN, 3 finales, 2 fois champions, on ne l’a pas volé, c’est le travail d’un pays sérieux qui donne tout sur le terrain comme en dehors. On ne l’a pas volé, on méritait d’être champion d’Afrique sur le terrain et on essaie de faire la même chose en dehors en continuant de se battre», a-t-il expliqué. Le message est passé de la part des Sénégalais qui se sentent bien champions d’Afrique. Désormais, place au terrain avec le match de préparation face au Pérou. Un bon test avant d’affronter la France notamment lors du Mondial 2026 dans quelques mois.