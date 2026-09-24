Real Madrid : une grande menace plane au-dessus de Vinicius Junior

Le Real Madrid vit un début de saison avec des hauts et des bas. Forcément, ce sont plutôt les bas qui retiennent l’attention du public, aussi parce qu’il y a eu cette défaite dans le derby contre l’Atlético de Madrid le week-end dernier (2-1). L’affaire extrasportive autour du t-shirt de soutien aux habitants de Ceuta à moitié enfilé par Mbappé, Konaté et Vinicius, n’arrange pas les choses, surtout pour les trois joueurs cités. L’attaquant français fait souvent l’objet de critiques, malgré ses buts empilés, pas toujours dans les grands matchs.

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Les observateurs ont aussi noté le positionnement douteux de l’ancien Parisien. En se plaçant souvent à gauche, il empiète sur la zone destinée au Brésilien. Les dernières impressions sont même flagrantes. Plus globalement, la forme de Vinicius Jr déçoit en ce début de saison. Il conserve pour le moment un statut d’intouchable aux yeux de José Mourinho avec ses 3 passes décisives (1 but) en 8 matchs toutes compétitions confondues mais son entraîneur ne pourra pas le défendre éternellement. Un passage sur le banc n’est pas à exclure prochainement.

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Diomandé plébiscité

Un avis partagé par les observateurs, à l’instar de Santiago Canizares, ancien gardien de Valence et du Real. « Il s’agit d’un joueur qui, actuellement, et même avec le brassard de capitaine, nuit bien plus qu’il n’apporte. On peut se permettre un joueur qui ne court pas, deux, c’est impossible. Si on en ajoute un troisième, c’est catastrophique. Je pense que ces attitudes désorganisent l’équipe, obligeant les défenseurs à défendre dans la surface et les milieux à redescendre en défense, et ça ne fonctionne pas », expliquait-il à Tiempo de Juego en début de semaine.

Pire encore pour celui qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2032, la montée en puissance de Yan Diomandé sur ses dernières apparitions le met sous pression. Lors du derby, l’Ivoirien a justement remplacé Vinicius Jr avant l’heure de jeu et apporté sa percussion, sa fraîcheur. Sur son flanc gauche, la recrue estivale à 140 M€ a assumé ses responsabilités. Il a désormais le soutien de supporters, qui souhaitent pour la plupart le voir démarrer dans le onze à la place du titulaire habituel, selon les différents sondages de Marca. Le Brésilien est conscient de décevoir, et il compte bien ne pas se laisser faire. C’est plutôt positif pour le Real et Mourinho.