Angleterre-France : la confidence de Kingsley Coman au moment du pénalty raté de Kane

La suite après cette publicité

« J'avais les chocottes sur le penalty de Kane. Sur le banc, on a toujours peur, comme sur le penalty (...) mais on a vraiment la sensation d'être tous prêts à se battre les uns pour les autres. Même sur le banc, on essaie de donner de l'énergie aux titulaires. On a vraiment crié, aidé au maximum », a confié Kingsley Coman en zone mixte.

Il est entré seulement une minute après le pénalty manqué d'Harry Kane (78e), après avoir réussi le premier. De ce fait, avec cette victoire 2-1 contre l'Angleterre, ce sont les Bleus qui ont réussi à décrocher le dernier ticket pour les demi-finales du Mondial.