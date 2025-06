PSG - Atlético de Madrid : les notes du match

Le Paris Saint-Germain a débuté ce dimanche soir sa Coupe du Monde des Clubs contre l’Atlético de Madrid, au mythique Rose Bowl de Pasadena, aux États-Unis. Auréolé de son sacre en Ligue des champions et d’un nouveau titre de champion de France, le club de la capitale visait un trophée inédit pour conclure une saison déjà mémorable. En face, l’Atlético s’était présenté en forme, fort d’un large succès 4-0 à Gérone pour clore sa saison et d’une 3e place en Liga. Un véritable test pour les Parisiens, qui abordaient cette compétition avec ambition, face à un adversaire déterminé à marquer les esprits.

La première véritable occasion a été pour l’Atlético : Julián Álvarez a tenté sa chance sur coup franc à mi-distance, mais le ballon est passé juste à côté du poteau droit (3e). Dans la foulée, Achraf Hakimi (4e) puis Khvicha Kvaratskhelia (5e) ont repris l’initiative pour le PSG, sans succès. Très actif dans le premier quart d’heure, Khvicha Kvaratskhelia est le premier à se jeter sur un ballon mal repoussé dans la surface. Sa frappe en direction du coin gauche est repoussée par un superbe arrêt du gardien (17e). Quelques secondes plus tard, l’ailier géorgien se mue en passeur : il sert Fabián Ruiz à l’entrée de la surface, dont la frappe précise trouve le petit filet droit (19e, 1-0). Les Madrilènes ont ensuite gardé le contrôle du ballon, mais se sont heurtés à la solidité collective et à la pression haute du PSG.

Paris prend le large

Confirmant la nette domination parisienne depuis le coup d’envoi, Vitinha a inscrit le deuxième but juste avant la pause (45e+2, 2-0). Au retour des vestiaires, Mendes a servi Kvaratskhelia à gauche de la surface. Le Géorgien a enchaîné crochet et frappe en lucarne, mais Oblak a détourné sur la transversale (50e). Peu de temps après, Doué a tenté un double-contact pour passer entre deux joueurs, mais il a été bousculé par Koke. L’arbitre a laissé jouer, permettant à Simeone de lancer Alvarez sur la droite. L’attaquant a envoyé une frappe croisée qui a trompé Donnarumma au sol. Cependant, le but des Colchoneros a finalement été annulé, justement, pour une faute de Koke sur Doué au milieu du terrain (59e). L’Atlético a ensuite tenté de calmer le jeu, sans réel succès. Julian Alvarez a reçu une passe millimétrée, mais un défenseur parisien lui a subtilisé le ballon (74e).

Quelques minutes plus tard, Clément Lenglet, côté Atlético, a été expulsé après un deuxième carton jaune pour une faute évitable (79e), laissant les Madrilènes à dix. Alexander Sørloth a ensuite manqué une belle occasion de réduire l’écart (82e). En fin de match, Senny Mayulu est venu parfaire la victoire des siens grâce à un troisième but (87e, 3-0). Dans les derniers instants du match, Mbaye s’est imposé à l’épaule face à Llorente, a pénétré dans la surface et a frappé fort. Mais un défenseur a touché le ballon de la main dans la surface. Le penalty a ensuite été transformé par Kang-In Lee (90e+7, 4-0). Grâce à sa victoire inaugurale (4-0), le club francilien s’empare de la première place de son groupe.

L’Homme du match

- Vitinha (8) : le milieu de terrain portugais aimerait sûrement que la saison continue pendant encore plusieurs mois. Sur un nuage avec cette Ligue des Nations remportée avec son pays, Vitinha est revenu plus que motivé face à l’Atlético de Madrid. Omniprésent dans l’entrejeu, avec 125 ballons touchés, il a parfaitement empêché le bloc colchonero d’évoluer. Et il s’est offert le but du break en concluant une belle contre-attaque d’un plat du pied droit parfait.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : Gianluigi Donnarumma a plus été inquiété par la forte chaleur sur Los Angeles que par l’attaque de l’Atlético. En effet, l’Italien n’a été sollicité qu’à une seule reprise sur les cinq tirs adverses et cela n’a rien donné. Un nouveau clean sheet à noter.

- Hakimi (7) : beaucoup d’activité sur son côté, où on l’a vu beaucoup alterner avec Doué pour faire passer une soirée bien compliquée à Galan. Il est d’ailleurs bien impliqué sur le premier but parisien en réalisant une belle récupération haute. Il n’a pas eu énormément de travail à faire défensivement, mais il a bien contenu l’attaque colchonero, malgré quelques fulgurances d’Alvarez.

- Pacho (6) : match assez tranquille pour la charnière centrale parisienne. Mais Pacho aura su être vigilant dans les moments importants, à l’image d’un duel parfaitement négocié devant Simeone (22e). Le défenseur parisien aura été propre et, comme à son habitude, très bon dans la relance avec pas moins de 98% de passes réussies.

- Marquinhos (5,5) : à l’instar de Pacho, le capitaine parisien a vécu une après-midi facile à Los Angeles. Un tir bien bloqué et deux dégagements réussis à noter. Cependant, il concède un carton jaune pour une faute sur Simeone (63e).

- Mendes (6,5) : très offensif en première période en profitant de la faible adversité des Colchoneros, le Portugais a énormément aidé Kvaratskhelia sur le côté droit. Que ce soit offensivement et défensivement, laissant De Paul et Llorente impuissants. Remplacé par Lucas Hernandez (80e) pour la fin de match.

- Neves (6,5) : moins en vue que ses partenaires du milieu de terrain, le jeune Portugais a tout de même eu son importance pour permettre au PSG de dominer pleinement le jeu. Malgré quelques pertes de balle en début de match, il a été parfait le restant de la partie en cherchant toujours à jouer vers l’avant.

- Ruiz (7,5) : le milieu de terrain parisien a clairement été haut dessus de son adversaire. Et Ruiz y est pour quelque chose. Au-delà d’une belle frappe rasante pour ouvrir le score, il a beaucoup poussé les Colchoneros à faire faute et a été très bon dans la conservation du ballon. L’Espagnol continue d’être décisif en cette fin de saison. Remplacé par Lee Kang-in (70e), qui s’est offert le quatrième but en convertissant parfaitement son penalty.

- Doué (6) : héros de la finale de Ligue des Champions, Désiré Doué faisait son retour avec le PSG. Comme à son habitude, le néo-international français a fait parler sa technique pour mettre à mal Lenglet et Galan toute la partie. Il est également impliqué sur l’ouverture du score. Mais parfois, il en a trop fait et a couté des pertes de balle. Remplacé par Mbaye (80e).

- Ramos (3) : en l’absence d’Ousmane Dembélé, l’attaquant portugais avait l’occasion de briller pendant cette Coupe du monde des Clubs. Eh bien, c’est raté. Le numéro 9 du PSG n’a pas réussi à se montrer offensivement, avec une première frappe cadrée qui n’a rien donnée (17e) et des choix qui n’ont pas souvent été justes sur ses 19 ballons touchés. Obligeant même Marquinhos à le rappeler à l’ordre. Remplacé par Mayulu (69e), qui s’est offert le troisième but de la partie.

- Kvaratskhelia (7) : sans aucun doute l’attaquant parisien le plus dangereux de l’après-midi. Très actif dès le début du match, il a fait vivre un calvaire à Llorente et s’est offert une belle reprise proche du but (15e). Le Géorgien est également impliqué sur le premier but avec cette magnifique remise pour Doué. Une sublime frappe en seconde période, déviée par Oblak sur sa transversale (50e). Remplacé par Zaire-Emery (70e).

Atlético de Madrid

- Oblak (2,5) : pas grand-chose de positif pour le portier slovène. Il captait d’abord tranquillement une frappe molle de Ramos (17e). Quelques instants plus tard, il était battu sur une frappe à l’entrée de la surface de Ruiz, placée au ras de son poteau, ne lui laissant aucune chance (19e). Pas sonné par ce but, il parvenait à se saisir d’une frappe de Doué envoyée depuis la même position (23e). Inquiété seulement par quelques tirs trop peu dangereux pour le mettre réellement à l’épreuve, il s’inclinait pour la seconde fois juste avant la mi-temps. Vitinha le battait facilement, envoyant un petit missile au ras de son poteau, une nouvelle fois (45e+2). Son plus grand fait d’armes était sans doute cette intervention magistrale face à Kvaratskhelia, qui avait cherché sa lucarne opposée (49e). Le soleil californien lui a semble-t-il donné le tournis, puisqu’il relançait, à la main, directement dans les pieds de Mayulu, étant à deux doigts d’offrir le 0-3 à Paris. Une action qui a finalement amené l’exclusion de Lenglet (78e). Jamais deux sans trois : Mayulu le battait une nouvelle fois, sans qu’il soit grandement critiquable (87e). Comme si cela n’était pas suffisant, il voyait Lee le battre pour la quatrième fois de la soirée, sur penalty (90e+7).

- Llorente (3) : un match difficile pour l’Espagnol. Est-ce Kvaratskhelia qui était dans un grand jour ou lui dans un mauvais ? Le fait est que le Géorgien s’est trop régalé dans son couloir. Il ne lui a pas opposé une grande résistance, se montrant également fautif sur l’ouverture du score parisienne, ne sortant pas assez vite sur Ruiz pour l’empêcher de frapper (19e).

- Le Normand (2,5) : face à des Franciliens qui ont monopolisé le ballon, il a beaucoup souffert. Il n’a pas dégagé de sérénité, et n’a jamais pu être le pompier dont avait tant besoin la défense de Diego Simeone. Il était aux abonnés absents sur le but inscrit par Vitinha : le Portugais s’était infiltré dans l’axe de l’arrière-garde colchonera, sans qu’il soit présent sur son chemin (45e+1). En fin de match, il avait le malheur de provoquer un penalty sur une main (90e+7). Averti d’un carton jaune (25e).

- Lenglet (2) : que de fébrilité pour le Français. Ce fut très dur pour le gaucher, qui s’est souvent laissé balader par les attaquants rouges et bleus. Il était totalement à la rue sur le second but des champions d’Europe, laissant un espace immense à Vitinha, qui était dans un fauteuil pour battre Oblak (45e+1). Ses relances ont également parfois été catastrophiques. Averti d’un carton jaune (20e). Il parachevait son œuvre d’un second jaune, qui se transformait évidemment en rouge (78e).

- Galán (2) : une partie très compliquée pour le latéral gauche. Il a affiché énormément de fragilité, notamment en première période, sur presque chaque offensive menée par les Parisiens. Sur le but du break, il semblait perdu, et n’attaquait absolument pas Vitinha qui allumait son portier (45e+1). Sur le plan offensif, il n’a presque rien apporté. Remplacé par Mandava (62e).

- Simeone (3) : un match très timide pour l’Argentin. S’il a par moments tenté quelques accélérations dans le premier acte, il s’est systématiquement heurté à la défense parisienne. Beaucoup de ballons perdus, peu de danger provoqué. Pas grand-chose à en tirer. Remplacé par Correa (62e).

- De Paul (3) : que ce fut dur pour le milieu de terrain madrilène. Submergé par Paris, il n’a quasiment jamais pu sortir du pressing imposé par l’équipe adverse. Son jeu a manqué de vitesse et de percussion, puisqu’il n’a pas été capable de mettre sur orbite ses partenaires offensifs pour amener du danger. Remplacé par Gallagher (62e).

- Barrios (2,5) : un match très difficile au Rose Bowl Stadium pour lui. Comme De Paul, il a été débordé par la supériorité parisienne dans l’entrejeu. Incapable de récupérer le ballon quand le PSG décidait de le conserver, il est apparu en souffrance. Remplacé par Sørloth (70e), auteur d’un énorme raté, seul face aux cages vides (82e).

- Lino (2,5) : une mi-temps bien creuse, et c’est tout. Le Brésilien a eu l’occasion de toucher quelques ballons sur son côté gauche, mais s’est emmêlé les pinceaux à chaque fois. Rapidement encerclé par des adversaires à chaque prise de balle, il s’est montré très brouillon, aussi bien dans ses dribbles que dans ses passes. Remplacé par Koke (2) (46e), qui s’est distingué par son manque de discipline. Rugueux, il empêchait par exemple le but de Álvarez d’être validé en commettant une grosse faute à la récupération du ballon. Il ne s’est pas davantage démarqué par ses qualités de footballeur. Averti d’un carton jaune (48e).

- Álvarez (2,5) : quatre-vingt-dix minutes fantomatiques de la star de l’Atlético. Il créait le premier, et l’un des seuls, dangers sur le but de Donnarumma : il bottait un coup franc lointain de fort belle manière et voyait le ballon mourir au pied du poteau (3e), et puis… plus rien. La domination parisienne a été si intense qu’il n’a jamais pu se retrouver en position de marquer. Il pensait sauver son match d’un but, mais une faute de Koke forçait l’arbitre à le refuser (58e).

- Griezmann (3) : comme tous ses partenaires, Grizou a eu du mal. Il était à l’origine de la plus grosse opportunité madrilène en première période, frappant depuis l’intérieur de la surface, mais son tir était capté par Donnarumma (45e). Mais à part ce léger frisson, il n’a rien montré. En première période, il a souvent été vu au niveau du rond central pour tenter de développer les actions, sans succès. Plus haut sur le terrain en seconde, il n’a rien créé de supplémentaire, si ce n’est le troisième but parisien, en redonnant le ballon à un adversaire dans sa surface (87e).

