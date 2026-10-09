Le sélectionneur du Bénin dénonce l’attitude des Argentins après les adieux de Lionel Messi

La dernière rencontre de Lionel Messi sous le maillot de l’Argentine n’a pas laissé que de bons souvenirs à ses adversaires. Battu mercredi soir par l’Albiceleste (3-0) au stade Monumental de Buenos Aires, le Bénin espérait profiter de cette soirée historique pour repartir avec quelques souvenirs de la légende argentine. Mais selon son sélectionneur, Gernot Rohr, les joueurs béninois se seraient heurtés à un refus catégorique au moment de demander des photos et d’échanger leurs maillots. « Nous sommes très heureux d’avoir participé à l’histoire, surtout pour une légende du football comme Lionel Messi. Jouer ce match au Monumental était une aventure extraordinaire pour mes jeunes joueurs. Le seul point négatif, c’est que les Argentins ne leur ont rien donné. Pas même une photo avec Messi », a regretté le technicien franco-allemand, dans des propos rapportés par The Sun. Des images montrant plusieurs joueurs béninois tenter d’obtenir un selfie avec l’octuple Ballon d’Or, sans succès, ont également circulé sur les réseaux sociaux.

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Gernot Rohr affirme que ses joueurs ont même été empêchés d’accéder aux vestiaires argentins pour tenter de récupérer un souvenir. « Nous voulions échanger nos maillots, mais nous n’en avons obtenu aucun. Ils ne nous ont même pas laissés entrer dans leur couloir. La sécurité repoussait tout le monde. Certains joueurs avaient pourtant apporté leur maillot pour l’échanger. Nous avons tout essayé, mais sans succès », a-t-il expliqué. Le sélectionneur béninois a néanmoins réussi à obtenir une dédicace de Messi grâce à l’intervention de Lionel Scaloni, à qui il avait confié un maillot de l’Argentin datant de 2018. « Il le lui a fait signer avant de me le rendre. J’ai attendu une demi-heure, mais ce n’est pas grave », a-t-il relativisé. De son côté, Messi a conclu sa carrière internationale par une victoire et un but sur penalty, avant de livrer un discours émouvant sur ses vingt années passées avec l’Albiceleste.