L’Inter Milan a refusé trois offres pour Lautaro Martinez

Lautaro Martinez était convoité cet été. Mais l’Inter Milan, qui a vu partir Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, a toujours souhaité conserver son attaquant. Mieux, il veut même le prolonger, on parle d’une prolongation de trois, jusqu’en juin 2026, pour un salaire d’environ 6 M€ par an.

La Gazzetta dello Sport révèle que les Nerazzurri ont reçu trois offres lors du mercato estival pour Martinez. Une de l’Atlético de Madrid et de Tottenham, qui ont tous les deux proposé 90 M€ pour le joueur, et une autre en provenance d’Arsenal d’un montant inférieur. Les trois clubs ont dû faire face au refus des dirigeants intéristes.