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Cameroun : vers une suspension historique pour André Onana

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
André Onana sous le maillot de Manchester United @Maxppp

La guerre fait rage entre André Onana et la FECAFOOT. L’ancien gardien de Manchester United n’est toujours pas revenu en sélection depuis plusieurs mois maintenant et récemment, il a encore mis de l’huile sur le feu lors d’un live Tiktok. « Je n’ai pas de problème avec la FECAFOOT, mais avec un individu qui l’utilise pour régler ses comptes. Si tu n’es pas d’accord, on te off», a-t-il ainsi lancé, faisant référence au président Samuel Eto’o. Les deux hommes sont en conflit ouvert depuis plusieurs mois.

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Et à en croire les informations de SNA, la sortie d’André Onana a fait couler beaucoup d’encre. La FECAFOOT va évoquer le sujet lors de la prochaine assemblée générale. Le portier de 29 ans pourrait être suspendu «plusieurs années» selon le média qui explique qu’André Onana n’a de toute façon plus vraiment l’envie de représenter le pays.

Pub. le - MAJ le
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