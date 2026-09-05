Ligue 1 : Lens chute encore face à Lorient avant de retrouver la Ligue des Champions

Le RC Lens a connu un après-midi compliqué à Bollaert. Dominateurs dans la possession et installés dans le camp adverse dès les premières minutes, les Sang et Or ont pourtant éprouvé toutes les difficultés pour déstabiliser le bloc lorientais. Thauvin a signé la première frappe cadrée lensoise dès la 10e minute, mais sans inquiéter Mvogo. Mais Lens a également dû composer rapidement avec la blessure inquiétante de Udol, contraint de céder sa place à Sagnan (24e). Un premier coup dur dans ce match pour les Sang et Or.

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Malgré plusieurs corners et quelques situations intéressantes, notamment une reprise de Thauvin passée à côté, les hommes de Dino Toppmöller n’ont pas réussi à faire sauter le verrou des Merlus avant la pause. Lorient, bien organisé défensivement, a parfaitement résisté à la pression artésienne. Les deux équipes ont ainsi regagné les vestiaires sur un score nul et vierge, alors que Lens avait légèrement dominé la possession. Le scénario a complètement basculé au retour des vestiaires.

Mvogo a dégoûté les Sang et Or

Après une première occasion manquée par Kouassi, une perte de balle lensoise a permis à Mbamba de lancer Katseris sur le côté droit. Le piston lorientais a adressé un excellent centre à Koné, totalement démarqué, qui a trompé Robin Risser d’une reprise du droit pour inscrire son premier but (1-0, 55e). Lens a alors tenté de réagir avec les entrées de Cuisance, Bulatovic, Édouard et Sotoca et les Sang et Or ont poussé dans la dernière partie de la rencontre, en se heurtant à un excellent Mvogo.

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Le gardien suisse s’est notamment illustré sur une tentative de Bulatovic puis, surtout, sur une superbe reprise du gauche de Cuisance à l’entrée de la surface, détournée d’une splendide parade (77e). Lens n’a ainsi jamais trouvé la faille face à des Lorientais particulièrement solides, avec une dernière parade de Mvogo sur Thauvin (83e). Pour ne rien arranger, Sagnan a été expulsé en toute fin de match (90e+3). Une alerte pour les Lensois, qui subissent une deuxième défaite consécutive en trois matches avant d’entamer sa campagne européenne contre le Slavia Prague. De son côté, Lorient signe son premier succès avant d’affronter le Téfécé.