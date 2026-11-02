Besiktas : Dušan Vlahović reprend le célèbre « Why always me ? » de Mario Balotelli

Dušan Vlahović a retrouvé le chemin des filets, mais Besiktas a encore laissé filer des points. En déplacement sur la pelouse de Kasimpasa, le club stambouliote a concédé un match nul (2-2) dans les dernières minutes, manquant l’occasion de revenir à trois longueurs du Galatasaray, leader du championnat turc. Après près d’un mois d’absence, l’ancien attaquant de la Juventus a marqué dès la 47e minute, sur une passe de Murillo. Une réalisation qui met fin à une disette depuis le 11 octobre et intervient après un début de saison convaincant, marqué par six buts.

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Le Serbe s’est également retrouvé au cœur d’un incident avec le défenseur Arous. Après un duel aérien qui l’a envoyé au sol, Vlahović a reçu une gifle de son adversaire, sans que l’arbitre ne soit invité à revoir les images à la VAR. Visiblement furieux, l’attaquant s’est alors relevé avant d’écarter les bras en direction du quatrième arbitre et du banc de Vincenzo Italiano, en lançant : « Why always me ? ». Une réaction qui rappelle la célèbre formule de Mario Balotelli à l’époque de Manchester City. Mais cette séquence n’a pas empêché le Besiktas de concéder un nouveau nul, laissant le Galatasaray prendre six points d’avance.