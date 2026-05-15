EdF : la réaction de Maghnes Akliouche après sa sélection pour le Mondial

Une fierté immense du côté de la Principauté. En effet, l’attaquant de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, est bel et bien présent dans la liste des Bleus emmenés par Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2026. Sur X, le jeune joueur du Rocher a d’ailleurs exprimé son enthousiasme. « Un rêve de gosse ! Quelle immense fierté de participer à une Coupe du Monde avec les Bleus. On va tout donner » est indiqué sur sa page officielle.

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Auteur de 7 buts et 10 passes décisives avec son club cette saison, celui-ci était impatient de découvrir la bonne nouvelle. Désormais, le milieu offensif va devoir faire le job aux États-Unis, afin de mettre en lumière ses qualités offensives.