Menu Rechercher
Commenter 3
CDM

EdF : la réaction de Maghnes Akliouche après sa sélection pour le Mondial

Par Tom Courel
1 min.
Maghnes Akliouche avec Monaco @Maxppp

Une fierté immense du côté de la Principauté. En effet, l’attaquant de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, est bel et bien présent dans la liste des Bleus emmenés par Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2026. Sur X, le jeune joueur du Rocher a d’ailleurs exprimé son enthousiasme. « Un rêve de gosse ! Quelle immense fierté de participer à une Coupe du Monde avec les Bleus. On va tout donner » est indiqué sur sa page officielle.

La suite après cette publicité
Maghnes Akliouche
Un rêve de gosse @equipedefrance !

Quelle immense fierté de participer à une Coupe du Monde avec les Bleus.

On va tout donner 🇫🇷
Voir sur X

Auteur de 7 buts et 10 passes décisives avec son club cette saison, celui-ci était impatient de découvrir la bonne nouvelle. Désormais, le milieu offensif va devoir faire le job aux États-Unis, afin de mettre en lumière ses qualités offensives.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Monaco
France
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Monaco Logo Monaco
France Flag France
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier