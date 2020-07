PL : Burnley résiste à Liverpool

Encore rajeuni, Liverpool accueillait Burnley à Anfield ce samedi après-midi à l'occasion de la 35e journée de Premier League. Sorti à la mi-temps face à Brighton après un premier acte délicat, Neco Williams était aligné côté droit, tandis que Curtis Jones était titulaire au milieu, en lieu et place de Naby Keïta. De son côté, Sean Dyche présentait le onze tombeur de West Ham (1-0), à la seule différence que Chris Wood remplaçait Matej Vydra devant. Et après une entame prudente, c'est Curtis Jones qui déclenchait la première frappe cadrée du match (17e) sur un remise astucieuse de Roberto Firmino. Une minute plus tard, le Brésilien récidivait et servait sur un plateau Mohamed Salah, qui voyait sa reprise à bout portant être dégagée par une parade bondissante de Nick Pope. Les Reds accéléraient et Jones, à la finition d'une action collective superbe, lâchait un tir, finalement contré sur le fil (20e). Et si Salah butait encore sur Nick Pope (32e), Andrew Robertson croisait, lui, parfaitement sa tête dans une position d'ailier droit, sur un service au-dessus de la défense de Fabinho (1-0, 34e).

Le premier acte se refermait finalement sur une nouvelle envolée de Nick Pope, sortant de la main gauche une tentative de Sadio Mané. Au retour des vestiaires, les troupes de Jürgen Klopp reprenaient sur les mêmes bases et Firmino trouvait le poteau de Pope (49e). Sur l'action suivante, Curtis Jones décochait un tir puissant qui fuyait le cadre alors que, à la 65e, une chute litigieuse de Salah dans la surface donnait au portier des Clarets une nouvelle opportunité de s'illustrer. Mais, un peu à la surprise générale, Burnley revenait dans cette partie, Jay Rodriguez claquant un tir en pivot sur une remise de la tête de James Tarkowski (1-1, 69e). Dans une fin de partie équilibrée et même plutôt en faveur des visiteurs, les Reds manquaient de gaz et laissaient filer deux nouveaux points (les premiers à Anfield cette saison). Avec ce résultat, Burnley monte provisoirement à la neuvième place. Pour Liverpool, le record de points (plus de 100) est encore atteignable, pas celui de victoires à domicile. Lors de la prochaine journée, Burnley accueillera Wolverhampton alors que Liverpool se déplacera à l'Emirates Stadium d'Arsenal.