Ligue des Champions

PSG : le message du CUP pour Achraf Hakimi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Ce mardi, l’avocate d’Achraf Hakimi annonçait que son joueur avait été renvoyé en procès pour viol. Pour rappel, il est toujours accusé par une jeune femme d’attouchements non consentis et de viol en 2023. S’il continue de nier les faits estimant avoir été victime d’un coup monté, le latéral de 26 ans a pu compter ce mercredi sur le soutien du CUP.

Hanif Ben Berkane
Le CUP apporte son soutien à Achraf Hakimi dans son affaire d’accusation d’agression sexuelle.

Il a été renvoyé devant la cour criminelle ce mardi et conteste toujours les faits. #PSGASM
Lors de la rencontre de Ligue des Champions entre les Parisiens et l’AS Monaco, le CUP a déployé une banderole lors de la première période. «Achraf total soutien» peut-on lire sur la banderole. L’intéressé appréciera.

Ligue des Champions
PSG
Achraf Hakimi

