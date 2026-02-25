PSG : le message du CUP pour Achraf Hakimi

Ce mardi, l’avocate d’Achraf Hakimi annonçait que son joueur avait été renvoyé en procès pour viol. Pour rappel, il est toujours accusé par une jeune femme d’attouchements non consentis et de viol en 2023. S’il continue de nier les faits estimant avoir été victime d’un coup monté, le latéral de 26 ans a pu compter ce mercredi sur le soutien du CUP.

Lors de la rencontre de Ligue des Champions entre les Parisiens et l’AS Monaco, le CUP a déployé une banderole lors de la première période. «Achraf total soutien» peut-on lire sur la banderole. L’intéressé appréciera.