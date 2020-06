L'offre du Real Madrid pour Eduardo Camavinga, Lautaro Martínez a prévenu Antonio Conte

La suite après cette publicité

Le Real Madrid va faire une offre pour Camavinga

A Barcelone, c'est le retour de Lionel Messi au Camp Nou qui excite la presse catalane ! Mundo Deportivo revient sur l'entraînement des Blaugranas, hier, au Camp Nou, à une semaine de la reprise de la Liga. Et Lionel Messi est ravi de retrouver son jardin. L'Argentin est enfin de retour chez lui, et cela lui avait manqué. Mais sur la Une du quotidien, on retrouve également une information qui concerne le Real Madrid. En effet, les Merengues ont érigé en priorité le recrutement d'Eduardo Camavinga pour le milieu de terrain et le journal pro-Barça croit connaître l'offre de la Casa Blanca. Le club de Florentino Pérez serait prêt à proposer au Stade Rennais 50 M€ cash ainsi que 10 M€ supplémentaires sur différents bonus. Suffisant pour convaincre le club breton de lâcher sa pépite ? Affaire à suivre...

Lautaro Martínez annonce son choix pour son avenir

Le journal Sport évoque le dossier chaud de ce mercato à Barcelone, le dossier Lautaro Martínez ! Et selon le quotidien catalan, l'attaquant aurait signifié officiellement à son club, l'Inter, qu'il voulait rejoindre le Barça lors du prochain mercato estival ! Cela fait les affaires du club blaugrana qui n'en demandait pas tant pour avancer sur ce dossier. Si l'opération est déjà bien avancée, c'est la consécration, il ne reste donc plus qu'à trouver un accord avec le club italien, mais la signature de l'Argentin sera sans doute annoncée en juillet indique encore Sport.

Leonardo Bonucci annonce la couleur pour la fin de saison

On termine ce tour de la presse en Italie, où la Gazzetta dello Sport fait sa couverture avec Leonardo Bonucci, le défenseur de la Juventus. L'Italien a de grandes ambitions pour la fin de saison et souhaite que la Vieille Dame aille au bout en championnat et en Ligue des champions. «La Juve est prête pour le Scudetto & la C1», annonce-t-il. La Juve de Maurizio Sarri est prête à atteindre ses objectifs selon le défenseur turinois.