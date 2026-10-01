La réponse énigmatique de Thierry Henry sur son avenir d’entraîneur

Libre depuis la fin de sa mission à la tête de l’équipe de France Espoirs qu’il avait menée jusqu’à la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, Thierry Henry a-t-il aujourd’hui l’ambition de retrouver un projet ? Celui qui vient d’être nommé directeur du football de la marque ON en parallèle de ses activités de consultant a répondu à la question ce jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC.

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«Oui, franchement, ça m’a plu (de coacher). J’ai toujours mes diplômes qui sont là, je vais les réactiver. Je serai toujours passionné, coach ou pas coach. Reprendre une équipe prochainement ? Tu dois aussi regarder ce que tu as et ce que tu peux perdre en allant dans une situation où il n’y a rien dans ta main, à part ton travail. Mais ton travail, de temps en temps, ne peut se voir peut-être que dans six mois, sept mois, un an, deux ans… quand tu vois que Nottingham Forest a eu 3-4 coachs, tu te dis : "je suis en train de construire quelque chose, je suis directeur du foot chez On. Ok, je mets tout en stand-by pour aller coacher et on me donne quatre semaines. Qu’est-ce que tu veux que je fasse? Tu fais quoi, en quatre semaines?"», explique-t-il. Lancé sur l’idée de devenir sélectionneur de l’équipe de France, Henry a répondu sur le ton de la plaisanterie : «oh laissez-moi tranquille! Zizou, c’est le coach.»