Real Madrid : Álvaro Arbeloa milite pour le retour de José Mourinho

Alors que José Mourinho, actuellement à Benfica, est évoqué parmi les profils susceptibles de revenir la saison prochaine du côté du Real Madrid, le coach actuel de la Maison Blanche, Álvaro Arbeloa, a tenu à s’exprimer ce samedi en conférence de presse au sujet de son ancien entraîneur. L’ancien latéral madrilène n’a pas hésité à lui rendre un hommage appuyé, le qualifiant de référence absolue à ses yeux, et laissant entendre qu’il reste le numéro un dans son esprit parmi tous les techniciens qu’il a connus.

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« Mourinho est la solution pour ce vestiaire indiscipliné ? Je ne comprends pas l’argument du "vestiaire indiscipliné". Je n’y adhère pas. Le jour où le club prendra une décision concernant l’entraîneur de la saison prochaine, il le fera au moment qu’il jugera opportun. Pour moi, en tant que joueur et fan du Real Madrid, Mourinho est numéro un. Je le pensais il y a un mois, et je le pense toujours. Il est et restera toujours l’un des nôtres. S’il est là la saison prochaine, je serai très heureux de le voir revenir à la maison », a déclaré Arbeloa. Voilà qui est très clair.