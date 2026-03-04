Ligue 1 : la programmation TV de la 27e journée

Alors qu’une passionnante 25e journée de Ligue 1 nous attend, avec une nouvelle confrontation entre le PSG et Monaco notamment, la LFP vient de dévoiler le programme de la 27e journée de championnat, qui se disputera du 20 au 22 mars prochains.

On aura par exemple un joli duel entre l’0GC Nice et le Paris Saint-Germain, ainsi qu’un choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco en guise d’affiche du week-end, dimanche en début d’après-midi. A noter que le match entre l’OM et le LOSC doit encore être programmé.

La programmation complète

Vendredi 20 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Angers SCO

Samedi 21 mars 2026 à 17h00 sur Ligue 1+

Toulouse FC – FC Lorient

Samedi 21 mars 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Stade Brestois 29

Samedi 21 mars 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

OGC Nice – Paris Saint-Germain

Dimanche 22 mars 2026 à 15h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique Lyonnais – AS Monaco

Dimanche 22 mars 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – FC Metz

Paris FC – Havre AC

Dimanche 22 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

FC Nantes – RC Strasbourg Alsace

Le match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, comptant pour la 27ème journée de Ligue 1 McDonald’s, sera fixé dans les meilleurs délais.