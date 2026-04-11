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Ligue 1

Rennes : Franck Haise regrette le manque d’efficacité face à Angers

Par Kevin Massampu
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp
Rennes 2-1 Angers

Après la victoire du Stade Rennais face à Angers lors de la 29e journée de Ligue 1 (2-1), Franck Haise a salué la prestation globalement aboutie de son équipe, regrettant toutefois un manque d’efficacité pour se mettre définitivement à l’abri. Dominateurs durant une large partie de la rencontre, les Rennais ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions en seconde période et ont même failli concéder l’égalisation sur un penalty finalement arrêté par Brice Samba.

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« Ce que je retiens ? Plutôt de bonnes choses, voilà plutôt de bonnes choses, une bonne partie du temps. Après, il faut enfoncer le clou comme on peut le faire et on a eu des moments pour le faire, notamment au début de la deuxième période où on a eu des situations pour marquer le troisième. Et puis, quand on n’arrive pas à enfoncer le coup, il faut éviter d’en prendre un… Et puis, on aurait presque pu perdre sur une erreur aussi, mais plus d’arbitrage à mon avis. J’ai revu 10 fois l’image, je ne vois pas comment on peut siffler pénalty sur une action comme ça », a lâché l’entraîneur rennais au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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