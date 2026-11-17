Nicolas de Tavernost hausse le ton au Stade Rennais. Dans un entretien accordé à ouest-France, le représentant de la famille Pinault, actionnaire du club breton, a clairement rappelé les attentes de la direction à Franck Haise. Actuellement 8e de Ligue 1, le SRFC est loin de l’objectif fixé en début de saison, à savoir retrouver une compétition européenne, avec une qualification en Ligue Europa comme minimum attendu. À quelques jours du déplacement à Lorient, dimanche, le dirigeant attend donc une réaction rapide de son équipe.

La suite après cette publicité

Franck Haise mis sous pression

Malgré les investissements consentis par la famille Pinault lors du dernier mercato estival, les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions rennaises. De Tavernost reconnaît que la situation n’est pas encore alarmante, mais ne masque pas son inquiétude. «nous avons une interrogation et une inquiétude sur les résultats de l’équipe première. Elle n’est pas au niveau que l’actionnaire a fixé sur la saison : être Européen, a minima en Ligue Europa, or aujourd’hui nous sommes 8es». Un message qui place forcément Franck Haise sous pression.

La suite après cette publicité

Une critique dirigée vers l’entraîneur Franck Haise qu’il salue et qualifie de très professionnel, mais en assurant qu’il «sait l’objectif européen, et il sait que dans le modèle de Rennes, les jeunes doivent avoir du temps de jeu et progresser», a-t-il insisté. Le technicien doit donc composer avec une autre exigence de sa direction : accorder davantage de place aux jeunes issus de l’Académie. Les prochaines semaines seront donc importantes pour le coach, avec plusieurs rendez-vous décisifs contre Lorient, Toulouse et Monaco, mais aussi en Coupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais va bouger au mercato d’hiver

Le mercato hivernal pourrait justement permettre de rééquilibrer le groupe. Nicolas de Tavernost juge l’effectif trop important sur le plan numérique et annonce que des départs pourraient intervenir en janvier, selon les opportunités du marché. En revanche, aucun recrutement n’est prévu à ce stade. «L’effectif est important, peut-être un peu trop sur le plan numérique. Il nécessite d’être ajusté, et il y aura des ventes si elles s’avèrent possibles », a-t-il expliqué, tout en assurant que l’arrivée dans le staff de Yannick Cahuzac, tout juste débarqué de Lens était «totalement fausse».

Enfin, le dirigeant a confirmé qu’un audit était en cours pour revoir l’organisation du Stade Rennais, avec des conclusions attendues avant la fin de l’année. Une réflexion qui pourrait déboucher sur des changements internes, alors que le club souhaite optimiser son fonctionnement. «Est-ce qu’il y a des améliorations à apporter par rapport aux ambitions du club ? La réponse est oui. Un manque d’autorité forte ? Je ne sais pas si c’est le sujet… Rennes reste un club à connotation familiale, qui a connu certaines déceptions au cours des dernières années».