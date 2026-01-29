Inter : Beppe Marotta pessimiste pour Moussa Diaby
L’Inter a tenté le coup. Alors que la fin du mercato hivernal approche, le club italien essaye de faire revenir Moussa Diaby sur le Vieux continent. Sauf qu’Al-Ittihad ne compte pas le laisser filer aussi facilement. En clair, les Saoudiens ont payé 60 M€ pour recruter Diaby et attendent donc un gros chèque pour accepter un départ.
Des conditions financières sans doute trop difficiles à accepter pour les Nerazzurri. D’ailleurs leur président, Beppe Marotta, s’est montré plutôt pessimiste hier soir. «Pour Diaby, il y a eu une prise de renseignements, mais ça reste une hypothèse très difficile», a-t-il confié au micro de Sky Italie. Le retour en Europe de l’ancien Parisien est donc encore très loin d’être acté.
