Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Inter : Beppe Marotta pessimiste pour Moussa Diaby

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter @Maxppp
Dortmund 0-2 Inter Milan

L’Inter a tenté le coup. Alors que la fin du mercato hivernal approche, le club italien essaye de faire revenir Moussa Diaby sur le Vieux continent. Sauf qu’Al-Ittihad ne compte pas le laisser filer aussi facilement. En clair, les Saoudiens ont payé 60 M€ pour recruter Diaby et attendent donc un gros chèque pour accepter un départ.

La suite après cette publicité

Des conditions financières sans doute trop difficiles à accepter pour les Nerazzurri. D’ailleurs leur président, Beppe Marotta, s’est montré plutôt pessimiste hier soir. «Pour Diaby, il y a eu une prise de renseignements, mais ça reste une hypothèse très difficile», a-t-il confié au micro de Sky Italie. Le retour en Europe de l’ancien Parisien est donc encore très loin d’être acté.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Inter Milan
Ittihad
Moussa Diaby

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Inter Milan Logo Inter Milan
Ittihad Logo Al Ittihad
Moussa Diaby Moussa Diaby
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier