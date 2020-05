Championship : vers une reprise le 6 juin ?

Alors que la saison de football a été définitivement arrêtée en France, en raison de la pandémie de Covid-19, ce n'est pas le cas des autres championnats européens majeurs. Si la Bundesliga va reprendre ses droits dès samedi, la Premier League est encore dans le flou. Le Project Restart et certaines de ses mesures divisent encore les différents acteurs du football anglais. L'échelon inférieur pourrait lui reprendre avant l'élite du Royaume. Selon les informations du Mirror outre-Manche, les différents membres de l'English Football League (EFL) se sont entretenus dans la journée de mercredi afin d'évoquer les plans pour la suite des événements.

À l'arrêt depuis le 13 mars également, la deuxième division (Championship) pourrait ainsi redémarrer le 6 juin prochain, alors que le classement en League One (D3) et en League Two (D4) pourrait être décidé selon un quotient (ratio de points par match joués) et seuls les play-offs auraient lieu. D'après le quotidien britannique, les clubs de Championship souhaitent également instaurer un salary cap afin de traverser cette crise financière du mieux possible. Le plafond instauré pour encadrer la totalité de la masse salariale pourrait alors varier entre 17 et 23M€.