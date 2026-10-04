La nouvelle story énigmatique de Kylian Mbappé

Absent du rassemblement de l’équipe de France en raison d’une blessure contractée face à la Turquie, Kylian Mbappé continue malgré tout de faire parler de lui. Le capitaine des Bleus, qui ne participera pas au match contre la Belgique lundi soir, a publié dimanche une vidéo sur Instagram alors que plusieurs polémiques le concernant alimentent les débats, notamment autour de ses relations avec Ousmane Dembélé, de son positionnement avec les Bleus ou encore de sa récente sortie nocturne à Paris.

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La story énigmatique de Kylian Mbappé avec les paroles : La suite après cette publicité « Qui c’est qui est très méchant ? » 😛 (IG) https://t.co/xFXPcltL01— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 4, 2026

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Et c’est surtout la musique choisie pour accompagner cette publication qui interpelle. Après s’être affiché en pleine séance de sport, puis à vélo en pleine nature, le joueur du Real Madrid apparaît tout sourire sur une chanson de Michel Fugain et du Big Bazar, « Les gentils, les Méchants », dont il a retenu les paroles : « qui c’est qui est très méchant ? Le méchant. » Une manière de répondre avec ironie à ceux qui le critiquent ? Impossible de l’affirmer, mais le timing de cette publication et le choix de ces paroles ont forcément de quoi interpeller.