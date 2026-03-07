Dortmund se positionne sur une piste du PSG

Le Borussia Dortmund suit de près Said El Mala, l’ailier gauche de 19 ans du FC Cologne, déjà courtisé par le PSG et le Bayern Munich. Auteur d’une belle saison en Bundesliga (24 matchs, 7 buts, 3 passes décisives), le jeune talent allemand attire également Brighton, qui aurait formulé une offre de 30 millions d’euros pour lui et son frère Malek, refusée par Cologne. Le BVB, qui avait déjà envisagé son arrivée en 2024, pourrait relancer le dossier cet été, à condition de vendre certains joueurs pour financer le transfert estimé à 50 millions d’euros minimum d’après Bild.

Au-delà du coût, Niko Kovač devra réfléchir à l’intégration d’El Mala dans son système 3-5-2, l’ailier brillant surtout sur les flancs. Dortmund pourrait donc envisager des ajustements tactiques pour accueillir le prodige, qui y trouverait un tremplin pour la Ligue des Champions tout en améliorant considérablement son salaire.