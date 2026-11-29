Le FC Barcelone a fait le boulot sur la pelouse du Deportivo La Corogne, ce dimanche, à l’occasion de la 14e journée de Liga. Les hommes de Hansi Flick ont parfaitement débuté la rencontre avec l’ouverture du score de Lamine Yamal. Après une combinaison avec Pedri sur le côté droit, l’ailier espagnol a centré à ras de terre vers Olmo, qui a intelligemment laissé passer le ballon. Surpris, le gardien adverse a été trompé par cette trajectoire et a vu le ballon terminer au fond de ses filets en moins de 90 secondes.

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Mais le Deportivo n’a pas tardé à réagir. Aubameyang a remis les deux équipes à égalité après avoir été parfaitement servi par Nsongo. L’ancien attaquant de l’OM a remporté son duel physique face à Cubarsi avant de tromper Joan Garcia d’un subtil piqué du pied droit (1-1, 9e). Le Barça a toutefois repris l’avantage quelques minutes plus tard grâce à Dani Olmo, qui a parfaitement coupé de la tête un centre de Gordon, auteur d’un excellent débordement sur le côté gauche (1-2, 20e).

Raphinha prend le large sur Mbappé

Au retour des vestiaires et après un début de match très intense, les Catalans ont rapidement pris le large. Raphinha a inscrit le troisième but blaugrana d’une tête, après un centre précis de Lamine Yamal. Le Brésilien, laissé complètement libre au second poteau, a profité d’un mauvais placement défensif de Loureiro pour faire le break (1-3, 50e). Malgré quelques tentatives du Deportivo, le Barça a ensuite contrôlé les débats pour endormir son adversaire. Et en fin de match, Gordon a été parfaitement servi par Koundé sur le côté droit. L’action a été détournée par la défense des locaux et Raphinha a pu en profiter pour s’offrir le doublé (1-4, 83e).

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Mais le Brésilien ne s’est pas arrêté là et a signé son 18e but de la saison, après un superbe travail de Lamine Yamal (1-5, 90e+2). Soit quatre buts de plus que Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs. Grâce à ce succès, le FC Barcelone poursuit sa bonne dynamique et conforte sa place de leader du championnat espagnol avec cinq points d’avance sur l’Atlético de Madrid, au meilleur des moments après la défaite du Real Madrid contre Alavés. De son côté, le Deportivo La Corogne reste englué au 13e rang dans une période compliquée, avec une seule victoire lors de ses neuf dernières journées de championnat.